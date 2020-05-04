Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 мая 2020 года: электронные пропуска и подъезды с хлоркой

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 мая 2020 года тревожные: за сутки врачи выявили еще 61 заболевшего коронавирусом в Новосибирске. По данным оперативного штаба, общее число заболевших коронавирусом теперь составляет 681 человек, среди зараженных — 28 детей.

В детскую больницу №3 госпитализирован 91 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом

ВЫХОД ИЗ ДОМА ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ПРОПУСКУ

В Новосибирске все готово к введению системы электронных пропусков, сообщил мэр города Анатолий Локоть. Градоначальник заверил, что готов ввести пропуска с 6 мая. Новосибирцы смогут получать пропуска на базе федеральной платформы выдачи цифровых пропусков «Госуслуги СТОП Коронавирус».

КОРОНАВИРУС НА КАРТЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Карта коронавируса 2020 в Новосибирской области поменялась за сутки — к списку из 15 сельских районов добавился еще один. На этот раз первый случай заболевания коронавирусом выявили в Маслянино. Еще 3 мая врачи госпитализировали мужчину в районную больницу, поместив в специальную палату. Кроме того в районных больницах прибавилось: 2 человека в Черепаново, 2 человека в Сузуне.

ЗАПАХ ХЛОРКИ

Новосибирские коммунальщики включились в борьбу с коронавирусом. Власти предложили управляющим компаниям ежедневно проводить дезинфекцию в подъездах. Уборщики должны будут протирать спиртом или хлорсодержащим раствором ручки дверей, кнопки в лифтах, почтовые ящики, перила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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