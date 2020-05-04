Оперативный штаб обнародовал новые данные: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 5 мая 2020 года составило 681 человек. За прошедшие сутки врачи выявили в Новосибирской области 61 нового заболевшего коронавирусом. Двое из них — дети.

В отделениях реанимации находятся 36 человек, сразу 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. По данным оперативного штаба, в инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 711 пациентов с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.

В Новосибирской области продолжает увеличиваться число детей, зараженных коронавирусом. В детской больнице №3 находится 91 ребенок, включая 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Врачи не смогли спасти девять человек, зараженных коронавирусом: это пациенты в возрасте от 32 лет до 81 года, у которых болезнь осложнялась хроническими заболеваниями.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1777 человек. Всего 12435 жителей региона сняты с медицинского карантина.

По данным на 5 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 41406 тестов на коронавирусную инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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