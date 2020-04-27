Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 апреля 2020 года: десятки пацментов в реанимации и масочный режим

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 апреля 2020 года тревожные: за прошедшие сутки выявлено 42 новых заболевших коронавирусом. Оперативный штаб сообщает, что с начала вспышки COVID-19 заразились уже 347 человек, в том числе — 17 детей.

Часть больных коронавирусом попадают в реанимацию, по данным оперативного штаба, сейчас там находятся 34 человека. Шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивают как тяжелое.

КОРОНАВИРУС ПОХОЖ НА СПИД

Новосибирский врач рассказал о результатах вскрытия больных коронавирусом. На второй стадии болезнь нарушает кровоток в микрососудах и провоцирует тромбоз в сосудах крупных и средних. Под ударом не только легкие, но и сердце, головной мозг, кожные покровы, и даже почки. Главная задача врачей — не дать болезни перейти на второй или даже третий уровень.

— Коронавирус бьет по иммунитету, он похож на вирус СПИДа. Главная задача — не дать болезни перейти с первого уровня на второй и третий. В этом поможет терапия на раннем сроке болезни, — уверен руководитель новосибирского Центра профилактики тромбозов Андрей Громов.

ВСЕ НОСИМ МАСКИ

Власти ввели масочный режим: маски нужно будет носить в общественном транспорте, в магазинах, при посещении других объектов с массовым скоплением людей. В том числе и на работе.

ШКОЛЬНИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ ДОМА ДО СЕРЕДИНЫ МАЯ

Новосибирские школы будут закрыты минимум до 15 мая — власти продлили режим удаленного обучения. Это касается школ Новосибирска, Новосибирского района, муниципалитетов Новосибирской агломерации и населенных пунктов, где живут больше 23 тысяч человек. Продолжаются занятия только в сельских школах, притом если там нет ни одного больного коронавирусом.

ОТПРАВИЛИ В БОЛЬНИЦУ ВСЮ СЕМЬЮ

В Новосибирске целую семью принудительно отправили в больницу из-за того, что те контактировали с больным коронавирусом. Согласно решению Октябрьского районного суда, мужчина был помещен в городскую инфекционную клиническую больницу №1», а женщина с маленьким ребенком была госпитализирована в детскую городскую клиническую больницу №3.

ВРАЧИ ПОЛУЧАТ ПО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Новосибирские врачи, которые борются с коронавирусом получат крупные доплаты из областного бюджета. Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление. В документе сказано, что врачи, работающие в стационарах, с 1 апреля по 30 июля 2020 года будут зарабатывать больше на 100 тысяч рублей в месяц. Работники «Скорой помощи» станут получать больше на 62,5 тысячи рублей в месяц, младший и средний медперсонал — от 31,2 до 62,5 тысяч рублей. 32 тысячи будут ежемесячно добавлять к зарплате биологам, которые работают с вирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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