Смертельное застолье: стали известны подробности гибели шестерых мужчин на свалке

21 апреля на свалке в Черепановском районе произошло ЧП. Семь мужчин отравились неизвестной жидкостью. Последствия ужасные - врачам удалось спасти только одного. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Неизвестную жидкость мужчины нашли на полигоне. Кем были погибшие и как оказались на свалке, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Полигон бытовых отходов находится в Черепановском районе. Рядом - поселок Пушной. Именно там семь мужчин решили отдохнуть и провести «смертельный эксперимент».

- 21 апреля 2020 года в вечернее время семеро мужчин, которые работали на сортировке мусора и проживали на территории полигона твердых бытовых отходов, нашли пятилитровую пластиковую емкость с жидкостью и выпили ее содержимое, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Новосибирской области.

После этого все семеро оказались в больнице. Шестеро скончались там же, а один выжил. Местные жители рассказывают, что это были рабочие, которых привезли из Кузбасса. Они были трудоустроены на этой свалке, а именно собирали пластик.

- Они вроде как антифриз выпили, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Мужчины работали на свалке, собирали пластик. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Теперь следователям предстоит разобраться, что же на самом деле находилось в пятилитровке. Для этого была назначена судебно-химическая экспертиза изъятой жидкости.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, полигон сдан в аренду на три года компании ООО «Зевель». Основная деятельность организации - обработка и утилизация неопасных отходов.

- Полигон является собственностью муниципального образования города Черепаново. По итогам открытого конкурса его передали в аренду. Да, договор заключен на три года. Управление ЖКХ будет проводить проверку по факту случившегося. Мы, в свою очередь, всегда вместе с экологами выезжали и проверяли полигон, - сообщил Александр Хайдин, начальник отдела имущества и земельных отношений администрации города Черепаново.

КП-Новосибирск связалась с помощником директора данной компании. Комментировать ситуацию он отказался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 139 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительным органам предстоит выяснить, кто ответит за случившееся на полигоне.

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