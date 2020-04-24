Горячая линия для пациентов с онкозаболеваниями ответила на 10 тысяч обращении

Более 10 тысяч звонков приняла горячая линия от пациентов с онкологическими заболеваниями, организованная на базе Московского научного исследовательского онкологического института им П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. По словам ее специалистов, в период эпидемии коронавируса люди с хроническими заболеваниями не только оказались в группе повышенного риска, но и столкнулись с неопределенностью и не знают, как правильно действовать дальше.

Инициативу по созданию горячей линии для онкологических пациентов в период эпидемии поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Горячая линия была открыта буквально за несколько часов, стала первой подобной в России и уникальной с точки зрения ее организации. Она работает в круглосуточном режиме и доступна любому жителю нашей страны семь дней в неделю. В ее работе принимают участие 30 специалистов кол-центра, врачей-ординаторов и докторов МНИОИ им. Герцена. Ежедневно на линию поступает более 300 звонков.

- Нашим пациентам зачастую требуются квалифицированные индивидуальные консультации - и по вопросам диагностики и лечения, и по маршрутизации, и по лекарственному обеспечению, и по многим другим проблемам, - рассказывает генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андреи Каприн. - Чаще всего их волнует вопрос, можно ли продолжать сейчас онкологическую терапию, и как временный перерыв может отразиться на общей эффективности лечения. Допустимо ли оно, если, к примеру, повысилась температура или появился кашель, как на карантине ведут прием лечебные учреждения и так далее.

- Обращения поступают со всей страны. Мы использовали возможности современной «облачной» телефонии (платформа Mango Office) и на этих технологиях создали распределенный кол-центр, - поясняет руководитель горячей линии МНИОИ им П.А. Герцена Анастасия Можаева. - Линия работает круглосуточно, на неи посменно дежурят наши специалисты. Естественно, они не могут постоянно находиться у стационарных телефонов, поэтому вызовы сразу же переводятся на мобильные аппараты врачей, и виртуальная АТС маршрутизирует звонки так, чтобы как можно скорее трубку снял специалист, который в данный момент имеет возможность говорить. По статистике, время ожидания ответа врача не превышает 20 секунд.

Позвонить на горячую линию и получить консультацию онколога можно бесплатно и с любого телефона, в том числе по междугородней связи. Телефон горячей линии МНИОИ им П.А. Герцена: 8 800 444 31 02.