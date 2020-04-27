Антикризисные рецепты для ипотечного заемщика

Воспользовавшись этими программами можно приобрести жилье по привлекательным условиям и урегулировать жилищный вопрос прямо сейчас, а не откладывать его решение на будущее. Теперь обо всем по порядку.

Безусловно, самой обсуждаемой в последние дни стала новая программа ипотечного кредитования «Господдержка-2020» со ставкой от 6 до 6,5% на покупку новостройки. Основные условия: максимальная сумма кредита для регионов 3 миллиона рублей, максимальный срок - до 20 лет, первоначальный взнос - 20% от первичной стоимости жилья. Льготную ипотеку под 6,5% можно взять до 1 ноября текущего года, а под 6% - всего лишь до 15 мая. Многие банки будут выдавать ипотечные кредиты с господдержкой только после 1 мая 2020 года, когда будет опубликовано официальное постановление Правительства РФ. Но уже сейчас в крупных финансовых организациях есть возможность получить предварительное решение о ее предоставлении. Ипотеку с господдержкой эксперты в один голос назвали антикризисной, потому что ее условия более чем лояльны. К примеру, при покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Акация на Ватутина» стоимостью 2 820 000 рублей и первоначальным взносом 20% ежемесячный платеж составит 16 820 рублей (срок - 20 лет).

- Задача правительства предельно понятна: оживить первичный рынок жилья. Продажи на вторичном рынке не приносят налогов и не создают рабочих мест. Снижение ипотеки на 2,5% в целом снижает ежемесячный платеж на 15%. Это значит, что для тех, кто приобретает квартиру на условиях ипотеки, новостройка станет дешевле на 15%, а вторичное жилье в цене не изменится, - комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Также специалисты агентства недвижимости «НИАН» предлагают использовать и другие ипотечные программы с не менее выгодными условиями.

Фото предоставлено АН «НИАН».

Сельская ипотека. Ставка от 2,7%

Ипотечный кредит на строительство (приобретение) жилого дома на сельских территориях. Например, при покупке загородного дома стоимостью 3 750 000 рублей ежемесячный платеж составит 16 191 рубль (ставка - 2,7%, срок - 20 лет, первоначальный взнос - 20%).

Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Ставка от 4,5%

Программа господдержки семей, в которых с 2018 года родился второй или последующий ребенок. К примеру, при покупке трехкомнатной квартиры в ЖК «Лебедевский» стоимостью 5 070 000 рублей ежемесячный платеж составит 26 301 рубль (ставка - 4,5%, срок - 20 лет, первоначальный взнос - 20%).

Ипотека от 7,9% на вторичное жилье и новостройки

Кредит на покупку строящегося или уже построенного жилья либо покупка вторичной недвижимости. Например, в NOVA-дом квартира-студия площадью 26 квадратных метров стоит 2 367 000 рублей, при первоначальном взносе 20% ежемесячный платеж составит 15 838 рублей (ставка - 7,9% на срок 20 лет).

Сданный дом на улице Вилюйской. Фото предоставлено АН «НИАН».

Ипотека от 1% на новостройки

Ипотеку выдает ПАО Сбербанк. В программе участвуют ЖК «НИКА», Урбан-виллы «На Никитина», ЖК «Булгаков» и ЖК «Онега».

Сотрудники агентства недвижимости «НИАН» проконсультируют вас и помогут оформить заявку по той программе лояльности, которая подойдет именно вам.

Благодаря сотрудничеству с такими крупными застройщиками Новосибирска, как ГК «Расцветай», «Вира-Строй», «Брусника» (СибАкадемСтрой), «Акация», ГК «Стрижи» и другими, специалисты АН «НИАН» проведут бесплатную экскурсию по выбранной вами новостройке, помогут собрать необходимые документы для покупки квартиры и организуют полное юридическое сопровождение сделки.

Агентство недвижимости «НИАН» оказывает полный спектр услуг на рынке недвижимости Новосибирска с 2001 года. Благодаря большому опыту и высокому профессионализму агентство работает с любыми видами объектов: готовая квартира, новостройка, загородный дом или коттедж, таунхаус, участки, коммерческая недвижимость.

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