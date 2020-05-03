2020-05-03T20:08:47+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 мая 2020 года: заболел еще один ребенок, двоих подключили к ИВЛ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Количество заболевших коронавирусом увеличивается с каждым днем.Количество заболевших коронавирусом увеличивается с каждым днем.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 мая 2020 года, увы, не радуют: за сутки врачи подтвердили диагноз COVID-19 еще у 51 человека. Общее число заболевших коронавирусом теперь составляет 620 человек, среди заболевших — 26 детей

ПОДКЛЮЧИЛИ ДВОИХ К ИВЛ

Двое новых пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ: сейчас 9 человек лечатся с помощью искусственной вентиляции легких. Всего в отделениях реанимации находятся 37 человек из числа зараженных коронавирусом.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Врачи подтвердили диагноз COVID-19 у еще одного ребенка, теперь общее число заболевших — 26 детей. Всего в детской больнице №3 находятся 97 детей с подозрением на коронавирус, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

МЕЧТАЛА О КОФЕ И ШАШЛЫКЕ

Наталья Прохорович вместе с сыном и мужем попала в больницу с подозрением на коронавирус по решению суда, хотя семья соблюдала условия самоизоляции. Сибиряки лечились от простуды на дому, но затем врачи доложили в «Роспотребнадзор» о наличии симптомов коронавируса у членов семьи: высокой температуры и кашля. После чего суд настоял на принудительной госпитализации. И вот наконец-то Наталья добилась, чтобы их выписали:

— По дороге домой мы купили шашлыки, первым делом дома я сварила кофе, теперь одно желание — помыть всех в горячей воде и жить нормальной жизнью, — сообщила КП-Новосибирск Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Рядом лежали паспорт и веревочка-талисман»: сибиряк, чей сын покончил с собой из-за странного звонка, борется с группами смерти в Сети
Вместе с другими родителями, потерявшими детей, мужчина организовал группу в соцсетях, где дает советы, как не допустить трагедий
Новости 24
«Лежал на тротуаре в шлеме»: в Новосибирске мотоциклист влетел в пассажирский автобус
«Они выздоровели»: еще 41 пациент с коронавирусом выписан из больницы
«Сложилась, как карточный домик»: мать-одиночка оказалась в инвалидном кресле после разминки во дворе на самоизоляции
«Ленусь, ты красава!»: как соцсети отреагировали на увольнение майора-блондинки, которая просила «всех штрафовать»
«Сварила кофе и купила шашлык»: маму с 5-летним сыном, умолявшую выпустить их из больницы, выписали
«Родителей рядом не было»: грузовик сбил 6-летнюю девочку
«Отобрал телефон и 1500 рублей»: новосибирцу проломил голову и сломал ребра незнакомец на улице
«Мама, мама!»: 8-летний мальчик пытался унять пьяную мать, пристававшую к мужчине
В Новосибирской области коронавирусом заразился еще один ребенок
В Бердске нашли 10-летнего мальчика, уехавшего на самокате со двора
«К ИВЛ подключили двоих»: в Новосибирской области выявили еще 51 больного коронавирусом
Стали известны подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Бердске
«Уехал из дома на самокате»: в Бердске пропал 10-летний мальчик
«Вину не признал»: под Новосибирском будут судить 26-летнего томича, по чьей вине на трассе погибли трое
«Поссорились ночью»: под Новосибирском жена напала на мужа с ножом
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Реакцию ребенка сложно передать»: сибиряк заказал наушники, а вместо них пришла пустая коробка
Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД
Бриллианты подвели: в Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали ювелирную лавку
«Просто невероятные!»: только посмотрите на фламинго с необычным окрасом
Прогулка на миллион рублей: в оперштабе рассказали, на какую общую сумму оштрафовали всех нарушителей карантина