Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 мая 2020 года: заболел еще один ребенок, двоих подключили к ИВЛ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 мая 2020 года, увы, не радуют: за сутки врачи подтвердили диагноз COVID-19 еще у 51 человека. Общее число заболевших коронавирусом теперь составляет 620 человек, среди заболевших — 26 детей

ПОДКЛЮЧИЛИ ДВОИХ К ИВЛ

Двое новых пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ: сейчас 9 человек лечатся с помощью искусственной вентиляции легких. Всего в отделениях реанимации находятся 37 человек из числа зараженных коронавирусом.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Врачи подтвердили диагноз COVID-19 у еще одного ребенка, теперь общее число заболевших — 26 детей. Всего в детской больнице №3 находятся 97 детей с подозрением на коронавирус, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

МЕЧТАЛА О КОФЕ И ШАШЛЫКЕ

Наталья Прохорович вместе с сыном и мужем попала в больницу с подозрением на коронавирус по решению суда, хотя семья соблюдала условия самоизоляции. Сибиряки лечились от простуды на дому, но затем врачи доложили в «Роспотребнадзор» о наличии симптомов коронавируса у членов семьи: высокой температуры и кашля. После чего суд настоял на принудительной госпитализации. И вот наконец-то Наталья добилась, чтобы их выписали:

— По дороге домой мы купили шашлыки, первым делом дома я сварила кофе, теперь одно желание — помыть всех в горячей воде и жить нормальной жизнью, — сообщила КП-Новосибирск Наталья.

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