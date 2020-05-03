Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 4 мая 2020 года составило 620 человек

Оперативный штаб Новосибирской области озвучил новые данные: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 4 мая 2020 года увеличилось 620 человек. За прошедшие сутки врачи выявили в регионе 51 нового заболевшего коронавирусом.

В отделениях реанимации находятся 37 человека, девять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным оперативного штаба, в инфекционные больницы Новосибирска госпитализирован 671 человек с подозрением на COVID-19, включая пациентов с уже установленным диагнозом.

В Новосибирской области зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом у ребенка. В детской больнице №3 находятся 97 детей, включая 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В регионе умерло семь человек, зараженных коронавирусом. Число выздоровевших не изменилось: 107 человек выписали из больницы. Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1777 человек. 12345 жителей региона сняты с медицинского карантина.

Всего в Новосибирской области был проведен 39461 тест на коронавирусную инфекцию.

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