«Рядом лежали паспорт и веревочка-талисман»: сибиряк, чей сын покончил с собой из-за странного звонка, борется с группами смерти в Сети

В семье новосибирцев около года назад произошла трагедия. Их 16-летнего сына нашли на асфальте под окнами дома. Следователи сразу сказали, что всему виной смертельные группы в интернете. После случившегося глава семейства Владимир вместе с другими взрослыми из разных городов России создал группу «Родители за чистый интернет». Владимир рассказал о своей личной драме и дал советы, как защитить подростков.

«ОН ЗАВЯЗАЛ ВЕРЕВОЧКУ КАК ГАЛСТУК»

Максим всегда был жизнерадостным и веселым парнем. С детства тянулся к спорту - подтягивался на самодельных домашних кольцах, потом было карате, чуть позже - плавание. В старших классах парень увлекся волейболом.

- Беда случилась летом 2019 года. Мы отправили сына в лагерь под Новосибирском. Максиму всегда там нравилось. За неделю до конца смены он вдруг попросился домой - надоело, говорит, и вообще надо к сборам готовиться. Мы приехали и забрали его, - рассказал КП-Новосибирск Владимир.

В поведении Максима не было ничего необычного. Парень рассказывал родителям, как весело было в лагере, и ни слова о причинах раннего отъезда. Владимир с супругой уехали на несколько дней на дачу и оставили парня дома одного. Если бы они знали, что случится дальше…

Максиму было 16 лет. Фото: личный архив.

- Ночью 6 августа, в полвторого, нам позвонили сотрудники полиции и сообщили, что наш сын лежит на асфальте. У жены началась истерика. Она кричала, что не поверит, пока не увидит своими глазами. Мы тут же выехали в город, - продолжает мужчина.

Когда супруги подъехали к дому и увидели тело, сомнения отпали. Перед ними лежал их сын. Максим взял с собой паспорт и веревочку-талисман.

- Максим привез эту веревочку из лагеря в Крыму. Он выиграл ее в конкурсе по вязанию морских узлов, - говорит Владимир. - После опознания следователи поднялись к нам в квартиру, включили компьютер. Аккаунт «ВКонтакте» был удален, история браузера тоже почищена. На столе обнаружили предсмертную записку.

Владимир не имеет права разглашать ее содержание, так как следствие еще идет. Следователи уверены: виной всему деструктивный контент в Сети, но что и кто стоит за доведением мальчика до суицида, сказать точно до сих пор не могут.

«С МАКСИМОМ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО»

В ту ночь Максим сам вызвал себе полицию. Он позвонил и сказал, на какой улице лежит тело подростка. По телефону представился прохожим.

- Как мы выяснили позже, он не просто так попросился из лагеря. За день до того, как мы забрали сына, ему кто-то позвонил. После этого он пришел к вожатым и завил, что не может пропустить спортивные сборы, поэтому хочет вернуться в город. Мы знаем, что торопиться ему было некуда, - утверждает Владимир.

Родители Максима сами хотели поговорить с ребятами в лагере. Следователи запретили и сказали, что сделать это можно будет только после официальной проверки.

- Когда мы приехали, то уже никакой информации добыть не смогли. Все, с кем мы говорили, твердили одно и то же: «С Максимом все было хорошо», - вспоминает отец парня.

Расследование о гибели подростка до сих пор не закончено. Фото: личный архив.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ В НАШЕЙ ГРУППЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЕНЬКИЕ»

С момента трагедии прошло больше трех месяцев, подвижек в расследовании не было. Владимир вместе с женой решили самостоятельно попытаться узнать, что произошло с их сыном. Знакомая семьи посоветовала посмотреть популярное ток-шоу на эту тему - там как раз обсуждали группы смерти для подростков.

- Мы нашли эксперта с этой передачи. Она в свою очередь познакомила нас с мамой из Новосибирска, чей ребенок ушел из жизни таким же образом, как и наш. Потом мы познакомились и с другими родителями, - описывает события Владимир.

Так супружеская пара из Новосибирска начала общаться с родителями со всей страны, которые тоже потеряли своих детей. Они решили, что необходимо предупреждать других об опасности, которая ждет всех подростков в интернете.

- Зарегистрировали нашу группу АНО «Родители за чистый интернет» в январе 2020 года. Теперь мы являемся ее представителями в Новосибирске. Наша деятельность направлена на предупреждение и профилактику суицидального поведения детей и подростков, - отмечает Владимир.

Группу родители ведут сообща. Выкладывают туда статистику по суицидам в своих городах, делятся полезными статьями на тему кибербезопасности и рассказывают о новых случаях суицида из своих регионов. Так же готовят обращения в Госдуму, выступают на слушаниях в Общественной палате, предлагают поправки к законам и Конституции, а также обращения руководству Следственного комитета по ликвидации анонимности в Сети.

- К сожалению, в нашем полку прибывает с каждым днем. Мы надеемся, что семьи, попавшие в такую же беду, не сдадутся и будут пытаться найти причины произошедшего и способствовать наказанию, чтобы остановить эту чуму XXI века, - добавляет Владимир.

«ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ»

В поведении погибшего Максима не было ничего, чтобы могло бы говорить о том, что он собирается уйти из жизни. Общаясь с другими родителями, Владимир понял, на что нужно обращать внимание.

- Обратите внимание на изменение настроения и поведения ребенка. Например, был веселый и активный, а потом резко от всех закрылся и стал больше времени проводить в социальных сетях, отказался от реальных друзей, - перечисляет папа Максима.

По словам сибиряка, родители должны заострять внимание на социальных сетях. Нужно следить за тем, какую музыку слушает ребенок, кого добавляет в друзья, какие фотографии у него сохранены и на какие группы он подписан.

- Заострите внимание на ночных зависаниях в соцсетях, сильный недосып даже по выходным, порезы на руках, ногах, которые ребенок, скорее всего, объяснит царапками кошки или чем-то подобным, - советует Владимир.

Если вы или ваши родные потеряли ребенка в подобной ситуации, можете обратиться в группу, там вам смогут оказать помощь.

P. S. Следствие по делу Максима еще идет. Родители считают, что их сына довели до самоубийства. Правоохранительным органам пока не удалось найти виновного по этому делу.

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