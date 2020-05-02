2020-05-02T20:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 3 мая 2020 года составило 569 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 3 мая 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Под наблюдением врачей остаются сотни сибиряков.Под наблюдением врачей остаются сотни сибиряков.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Оперативный штаб области озвучил официальные данные: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 3 мая 2020 года достигло 569 человек, среди заразившихся жителей региона - 25 детей.

Накануне стало известно, что врачи не смогли спасти двух человек: умерли 73-летний пенсионер и 32-летний мужчина, зараженные коронавирусом. Болезнь протекала у них на фоне сопутствующих заболеваний: у пожилого пациента была ишемическая болезнь сердца, у 32-летнего новосибирца - гипертония и ожирение.

Количество выздоровевших жителей Новосибирской области пока не изменилось: из больницы выписали 105 человек.

На данный момент 1782 жителя региона находятся под медицинским наблюдением. 12157 новосибирцев уже сняты с наблюдения и могут спокойно общаться со своими родными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой
Журналисты "КП-Самара" подсмотрели, что сейчас происходит в санатории "Колос", где свой 14-дневный карантин отбывают 128 путешественников из разных регионов России [фоторепортаж]
Новости 24
«Реакцию ребенка сложно передать»: сибиряк заказал наушники, а вместо них пришла пустая коробка
Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД
Бриллианты подвели: в Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали ювелирную лавку
«Просто невероятные!»: только посмотрите на фламинго с необычным окрасом
Прогулка на миллион рублей: в оперштабе рассказали, на какую общую сумму оштрафовали всех нарушителей карантина
Поскандалил с женой и ушел: в Новосибирской области мужчина пропал после семейной ссоры
В Новосибирской области двое мужчин умерли от коронавирусной инфекции, рассказываем кто они такие
Еще 43 жителя Новосибирской области заразились коронавирусом
«Кто будет оплачивать мою самоизоляцию?»: сибиряки скандалят из-за пропускного режима на границе с Алтайским краем
В Новосибирске иномарка врезалась в столб: погибла девушка
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«На дороге лежал мужчина»: две иномарки столкнулись в Новосибирске
«Боря снова с нами»: туристам вернули утку, с которой их разлучили в аэропорту после прилета из Вьетнама
В Новосибирске умер пятый пациент с коронавирусом, власти рассказали, кто он такой
Ученый спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в Сибири
On-Line фестиваль «Маёвка 2020»: прямая онлайн-трансляция
Новосибирцы ответили на вопросы о наступательной операции в Берлине
В Новосибирске грабители-подростки совершили серию преступлений
В Новосибирске поймали преступника, который числился в федеральном розыске
Еще 55 жителей Новосибирской области заболели коронавирусом
Новосибирцы приняли муниципальных работников за преступников
«Дочь попала в больницу с «короной». Поверьте, это страшно»: строитель обратился к новосибирцам, которые считают COVID-19 «брехней»
«Дочь попала в больницу с «короной». Поверьте, это страшно»: строитель обратился к новосибирцам, которые считают COVID-19 «брехней»
Полиция ищет мошенника, которому владелец сам отдал Lexus
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 мая: рассказываем о ситуации в регионе