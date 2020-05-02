Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 3 мая 2020 года составило 569 человек

Оперативный штаб области озвучил официальные данные: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 3 мая 2020 года достигло 569 человек, среди заразившихся жителей региона - 25 детей.

Накануне стало известно, что врачи не смогли спасти двух человек: умерли 73-летний пенсионер и 32-летний мужчина, зараженные коронавирусом. Болезнь протекала у них на фоне сопутствующих заболеваний: у пожилого пациента была ишемическая болезнь сердца, у 32-летнего новосибирца - гипертония и ожирение.

Количество выздоровевших жителей Новосибирской области пока не изменилось: из больницы выписали 105 человек.

На данный момент 1782 жителя региона находятся под медицинским наблюдением. 12157 новосибирцев уже сняты с наблюдения и могут спокойно общаться со своими родными.

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