Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 мая 2020 года: штрафы на миллион рублей, посты на границе с Алтайским краем
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 мая 2020 года - тревожные: за сутки врачи выявили болезнь у 43 жителей региона. Как сообщили в оперативном штабе, общее количество заболевших COVID-19 теперь составляет 569 человек. Среди них — 25 детей, у которых подтвержден диагноз.
СЕМЕРО УМЕРШИХ ОТ COVID-19
В Новосибирской области растет количество жертв коронавируса — еще двое мужчин умерли от тяжелой пневмонии на фоне болезни. Одному из погибших 32 года, он страдал от ожирения и гипертонической болезни. Другому погибшему было 73 года, у него была ишемическая болезнь сердца. Всего опасная болезнь унесла жизни семи человек в регионе.
ПРОГУЛКА НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
Жители Новосибирской области нарушали карантин и накопили штрафов на сумму более миллиона рублей. В их число попали люди, которые вернулись из-за рубежа, Санкт-Петербурга и Москвы, а затем нарушили предписание Роспотребнадзора. Досталось и тем, кто нарушал режим самоизоляции и гулял в парках — они получили штрафов на сумму более 400 тыс рублей.
НА АЛТАЙ НЕ ПОПАСТЬ
Новосибирцы не могут уехать отдыхать на Алтай — турбазы и кемпинги закрыты, а на дорогах стоят блокпосты. Машин едет немного, но каждого, кто хочет заехать на территорию региона, обязательно остановят и осмотрят. Некоторым это не нравится и они начинают скандалить, но сотрудники «Роспотребнадзора» убеждают соблюдать меры безопасности.
ГОЛОДОВКА ПРОТИВ КАРАНТИНА
Семья первого заболевшего коронавирусом жителя Карасука объявила голодовку на карантине. Месяц назад мужчина вернулся в родной райцентр на поезде, но не соблюдал двухнедельный карантин. Соседи устроили семье травлю, в ответ женщина грозилась поджечь дом.
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