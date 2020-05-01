2020-05-01T20:30:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 2 мая 2020 года составило 526 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 2 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
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Врачи с зараженными пациентами работают в специальных костюмах. Фото: минздрав НСО.Врачи с зараженными пациентами работают в специальных костюмах. Фото: минздрав НСО.
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Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на 2 мая 2020 года, по данным оперативного штаба Новосибирской области, выросло за сутки, достигло 526 человек. Врачи выявили 55 новых заболевших коронавирусом за сутки.

В инфекционных больницах Новосибирска находятся 649 пациентов с подозрением на COVID-19, включая больных с подтвержденным диагнозом. В отделениях реанимации находятся 32 человека. Семеро больных в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Медики доложили о пятом случае смерти от коронавируса с начала вспышки заболевания. Погибшему мужчине было 73 года, он скончался от пневмонии. Помимо этого, пациент страдал от сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца и кардиосклероз.

Число выздоровевших пациентов составляет 105 человек, сообщили в оперативном штабе.

В детской больнице №3 находятся 117 детей, включая 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 1419 жителей Новосибирской области. Еще 12 039 жителей региона сняты с медицинского карантина.

Всего в Новосибирской области был проведен 36 423 теста на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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