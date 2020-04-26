2020-04-26T21:11:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 апреля 2020 года: новый рекорд заболеваемости и тесты на заразу

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Врачи приеззжают на вызовы к больным с подозрением на коронавирус в защитных костюмах.Врачи приеззжают на вызовы к больным с подозрением на коронавирус в защитных костюмах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 апреля 2020 года не радуют: за прошедшие сутки тесты выявили 58 новых заболевших коронавирусом. С начала вспышки COVID-19 заразились уже 305 человек, в том числе — 13 детей.

ТРЕВОЖНЫЙ РЕКОРД

То, что за сутки Новосибирске за сутки выявили 58 случаев заболевания COVID-19, — это рекорд для области. По данным оперативного штаба, за все время борьбы с опасным заболеванием 39 человек выздоровели, 4 скончались. В отделениях реанимации находятся 26 человек, на аппарате ИВЛ — 3 человека.

ТЕСТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Минздрав Новосибирской области объяснил резкий рост числа заболевших за сутки тем, что увеличилось количество тестов на коронавирус. В последние два дня лаборатории обработали более 3,8 тысяч проб на коронавирус. Всего в регионе был проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию. Многие новые случаи коронавируса обнаруживают в сельских районах. Так, в Черепановском районе после выявления первой пациентки и тестирования тех, кто с ней контактировал, коронавирус обнаружили еще у 11 человек.

НЕСЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

В Новосибирске выявили еще одного ребенка с коронавирусом. Ребенка госпитализировали в детскую больницу №3, сейчас там находится 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе 13 детей, у которых подтвердили диагноз.

5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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