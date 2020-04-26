2020-04-26T20:30:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 27 апреля 2020 года составило 305 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 27 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Пожилым людям рекомендовано во самоизоляции выходить на улицу только в случае крайней необходимости.Пожилым людям рекомендовано во самоизоляции выходить на улицу только в случае крайней необходимости.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 27 апреля 2020 года продолжает расти: по данным оперативного штаба Новосибирской области, диагноз подтвердился у 305 человек.

Накануне рачи выявили в Новосибирской области 58 новых заболевших COVID-19 за сутки- это рекорд для региона. В отделениях реанимации находятся 26 человек, на аппаратах ИВЛ — 3 человека.

В Новосибирской области продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом у детей. В детской больнице №3 находятся 65 детей, включая 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Число переболевших коронавирусом осталось прежним, это 39 человек. Количество жертв коронавируса также не изменилось — это 4 человека. Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1934 человек. 10902 жителя региона сняты с медицинского карантина.

Всего в Новосибирской области был проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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