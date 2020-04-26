«Сын только пошел на поправку!»: мальчик может умереть от рака - онкоцентр, где проходит лечение, закрыли из-за коронавируса

Жительница новосибирского села Дорогино 29-летняя Татьяна Орехова и ее шестилетний сын Игорь ведут борьбу с нейробластомой 4-й степени и метастазами в кости уже больше полугода. Это опухоль так называемой симпатической нервной системы, наиболее характерная ее локализация - забрюшинное пространство. Так произошло и в случае Игоря. Причем заболевание у мальчика нашли случайно: пожаловался на боль в ногах.

- Прибежал ко мне ночью со слезами и пожаловался, что болит нога. Я сделала ему массаж, и вроде все прошло. Но на следующий день сын пожаловался на боль уже в обеих ногах. Мы поехали в больницу, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Ребенку сделали томографию, оказалось - опухоль в брюшной полости и уже достигла огромных размеров - 12х9 сантиметров, метастазы пошли в костную ткань. В селе сказали, что случай слишком серьезный и ребенок не жилец. Но мама не опустила руки. Стала искать варианты лечения. В итоге добилась госпитализации Игоря в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова, что в Санкт-Петербурге.

Мальчик стал третьим в многодетной семье. Фото: предоставлено Татьяной ОРЕХОВОЙ.

- Лечение шло успешно и должно было продлиться до сентября, сын только пошел на поправку, но начались проблемы, - продолжает мама мальчика. - Оказалось, у одного из пациентов подтвердили заболевание COVID-19, у всех онкобольных детей взяли тесты и отправили по домам. Мы сейчас на съемной квартире. Если все тесты будут отрицательные, то детей вернут уже в понедельник, иначе придется ждать, пока снимут карантин.

У родителей онкобольных детей есть и другие опасения. Говорят, больницу могут перепрофилировать под инфекционную, чтобы лечить там от коронавируса.

- Мы, конечно, переживаем из-за всего этого. Возможно, детей будут перераспределять по другим медицинским центрам, - говорит Татьяна.

Но главной проблемой мама считает не временный карантин, а отсутствие денег на жизненно необходимое лекарство, которое прописали онкологи. Это практически единственное лекарство, способное убить настолько опасную нейробластому, весь курс лечения стоит 28 миллионов рублей. К тому же препарат из Швейцарии очень сложно ввезти в Россию, но именно его рекомендовал консилиум ведущих онкологов Санкт-Петербурга.

До сентября Игорю сделают сложную операцию, но затем лекарство жизненно необходимо. Фото: предоставлено Татьяной ОРЕХОВОЙ.

- Консилиум признал необходимым и постановил разрешить к использованию препарат Dinutuximab beta на основании приказа Минздрава РФ. Эффективность и безопасность данной терапии продемонстрирована в клинических испытаниях как в нашей стране, так и за рубежом. Потребность составляет 20 флаконов на 5 курсов лечения, - таково заключение врачей НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова.

Татьяна направляла министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову письмо с просьбой помочь приобрести препарат для лечения сына. В обращении женщина просила хотя бы частично покрыть сумму за счет квоты. Но три дня назад чиновники минздрава Новосибирской области дали отказ. Привели целый список подзаконных актов о том, что детская нейробластома не входит в список квот, поэтому помочь не могут.

- Игорю предстоит операция по пересадке костного мозга, но после нее нам жизненно необходима иммунотерапия с этим дорогостоящим препаратом. Минздрав нам не выделил ни рубля, я написала заявление о проверке чиновников в СК РФ. Кто поможет моему ребенку, если не минздрав? По закону они обязаны хоть как-то помогать умирающим детям, - возмущена Татьяна Орехова.

Санкт-Петербургская клиника стала для ребенка последней надеждой. Фото: предоставлено Татьяной Ореховой.

Проблема с квотами на лечение нейробластомы существует не только в Новосибирской области. По опыту других родителей сибирячке стало ясно: чем ближе к Москве, тем проще получить помощь от государства. В некоторых регионах мамам и папам все-таки компенсируют дорогостоящее лекарство - деньги у чиновников находятся, пусть и не вся сумма.

- Родители, столкнувшиеся с нейробластомой у своего ребенка, знают, что вся надежда на благотворительные фонды. Сейчас нам помогает ассоциация «Генетика», другие организации тоже хотят присоединиться. Если лечение пройдет хорошо, то препарат будет нам жизненно необходим уже в начале сентября, - сообщила Татьяна Орехова, добавив, что надеется на ответ от следователей.

КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

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