Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 апреля 2020 года: пустые парки и модные скафандры

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 26 апреля 2020 года не радуют: за сутки появилось 38 новых заболевших коронавирусом, еще два сельских района Новосибирской области добавились на карту заражения в Новосибирской области. С начала вспышки COVID-19 заразились 247 человек, среди них — 12 детей.

НОВЫЕ ЗАБОЛЕВШИЕ

Врачи рассказали, как заразились новые заболевшие коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 38 новосибирцев, большинство из них уже контактировали с ранее выявленными пациентами и находились на домашнем карантине. Еще 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с уже выявленным зараженными. Всего один заболевший прилетел из Москвы.

КАРТА КОРОНАВИРУСА РАСТЕТ

Стало известно, что еще три территории с коронавирусными больными добавились к списку из 11 населенным пунктов и районов. Это Ордынский и Сузунский районы области, а также поселок Краснообск (ВАСХНИЛ) под Новосибирском. Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 апреля 2020 года включает города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, поселок Краснообск. Также это девять сельских районов: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Здвинский, Ордынский и Сузунский районы.

НАБЕРЕЖНАЯ ДЛЯ ЧАЕК

Новосибирцы испугались похолодания и не пошли гулять в парки. Вечером 24 апреля вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова проверила парки и набережную, и не обнаружила ни души на променаде. Чиновница искренне поблагодарила горожан за соблюдение режима самоизоляции и пообещала большой концерт, когда закончится режим самоизоляции.

Те самые скафандры. Фото: Сергей СУХОВЕЙ.

СКАФАНДР — МОДНЫЙ ХИТ ВЕСНА-ЛЕТО

Новосибирский фотограф Сергей Суховей показал, как должна выглядеть модница на улицах Новосибирска во время самоизоляции. Он одел моделей в скафандры по типу космических — стильные костюмы разработали художница и автослесарь.

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