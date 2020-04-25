2020-04-25T21:25:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 26 апреля 2020 года составило 247 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 26 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Горожан просят выходить на улицу только в случае крайней необходимости.Горожан просят выходить на улицу только в случае крайней необходимости.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 26 апреля 2020 года продолжает стремительно расти: по данным оперативного штаба Новосибирской области, диагноз подтвердился у 247 человек.

Врачи выявили в Новосибирской области 38 заболевших COVID-19 за прошедшие сутки. Новые заболевшие - из числа новосибирцев, которые не покидали город. 20 человек раньше контактировали с зараженными и находились на двухнедельном карантине. Еще 17 человек заразились от ранее не выявленных носителей COVID-19. Один зараженный ранее прилетел из Москвы и находился под медицинским наблюдением.

В инфекционных больницах Новосибирска оказались 413 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19, включая пациентов с уже установленным диагнозом. Еще трое человек были коспитализированы в больницу города Карасука.

Количество зараженных коронавирусом детей осталось прежним. В детской больнице №3 находятся 55 детей, включая 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Число переболевших коронавирусом не изменилось - из больницы выписали 39 человек. Вчера домой отправились сразу 15 пациентов, которые переболели коронавирусом.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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