Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 26 апреля 2020 года составило 247 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 26 апреля 2020 года продолжает стремительно расти: по данным оперативного штаба Новосибирской области, диагноз подтвердился у 247 человек.

Врачи выявили в Новосибирской области 38 заболевших COVID-19 за прошедшие сутки. Новые заболевшие - из числа новосибирцев, которые не покидали город. 20 человек раньше контактировали с зараженными и находились на двухнедельном карантине. Еще 17 человек заразились от ранее не выявленных носителей COVID-19. Один зараженный ранее прилетел из Москвы и находился под медицинским наблюдением.

В инфекционных больницах Новосибирска оказались 413 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19, включая пациентов с уже установленным диагнозом. Еще трое человек были коспитализированы в больницу города Карасука.

Количество зараженных коронавирусом детей осталось прежним. В детской больнице №3 находятся 55 детей, включая 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Число переболевших коронавирусом не изменилось - из больницы выписали 39 человек. Вчера домой отправились сразу 15 пациентов, которые переболели коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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