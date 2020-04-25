«Вышла из дома - сразу пламя в лицо»: пожары в Новосибирской области уничтожили дома, леса и сельский медпункт

Смог от пожаров накрыл Новосибирск, жителям окраин города было тяжело дышать. Как поджог травы обернулся проблемой для всей области и что грозит нарушителям — в хронике пожаров КП-Новосибирск.

Пламя уничтожило дом. Фото: личный архив.

«УСПЕЛА ТОЛЬКО СПАСТИ ВНУКА И КАКИЕ-ТО ДОКУМЕНТЫ»

Семья Ланиных осталась без единственного жилья из-за пала травы в городе Тогучине. Дом сгорел дотла днем 23 апреля, бабушка, дедушка и семилетний внук вынуждены жить у знакомых.

- Через дом от нас живет сосед, который обжигает проволоку, сдает ее на металлолом. Он оставил кострище, а сильный ветер перекинул огонь на бурьян. Затем загорелся забор у ближайших соседей и потом перекинулся на дома. Я услышала треск, вышла из дома — и сразу пламя в лицо, упала. Успела только спасти внука и какие-то документы, — рассказала КП-Новосибирск потерпевшая Наталья Ланина.

В разговоре с тогучинцами сосед уже признал, что от костра на его участке и произошло возгорание, его степень вины определит уже пожарный инспектор.

Огонь перекинулся с соседского участка. Фото: личный архив.

А вот виновника пожара в селе Комаровка Кыштовского района ещё ищут — огонь уничтожил единственный фельдшерско-акушерский пункт и два жилых дома.

Ещё одна беда - в Искитиме. Неосторожные дачники пытались очистить свой участок от сухой травы — в итоге чуть сами не погибли в огне. По данным МЧС, две женщины получили ожоги и потеряли свой дачный дом.

Попытка пожарить шашлыки в Бердске стоила соседям трех дачных участков. Ветер рассыпал угли из мангала на сухостой, в результате сгорела не только трава, но и заборы с сараями.

Целое дачное сообщество «Надежда» в Мошковском районе выгорело в природном пожаре, огонь уничтожил более 50 домиков. В соседнем Тогучинском районе пострадало село Красный Яр — здесь сгорели сразу два жилых дома.

ДЕВЯТЬ ГОРЯЧИХ РАЙОНОВ

Всего пожары за последние дни уничтожили более 70 частных домов и дач, ФАП и 337 гектаров леса, сообщили в правительстве Новосибирской области. В МЧС назвали самым пострадавшим Мошковский район, туда были направлены два пожарных поезда.

Леса горели в Новосибирском, Коченевском, Колыванском районах — для их тушения направили несколько пожарных вертолетов и две летные машины «Росгвардии».

Две трети пожаров проиходят по вине человека — это доказал тщательный мониторинг. С начала пожароопасного периода спутниковые системы слежения и беспилотники выявили более 3,3 тысяч точек возгораний, 75% из них располагались не дальше пяти километров от городов и сел. Это люди жгли траву...

Сейчас большинство пожарных очагов были ликвидированы, для этого старалась целая группировка — более полутора тысяч пожарных и добровольцев, а также 342 единицы техники — включая пожарные поезда и вертолеты.

БОЛЕЕ 800 ПОДЖИГАТЕЛЕЙ

Поджигатели травы - головная боль для МЧС. С начала весны составлены 788 административных дел за за разведение костров и выжигание сухой травы.

— Меньшее, что грозит нарушителям — штраф за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы на своем участке в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Во время чрезвычайной ситуации с лесными пожарами штрафы возрастают от 4 до 5 тысяч рублей. За пал травы с тяжкими последствиями — сгоревшим жильем, имуществом, вредом здоровью людей предусмотрена уголовная ответственность, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также, штрафы получат те, кто не убрал сухостой и другой пожароопасный мусор к концу апреля. Самые большие штрафы грозят юрлицам и местным властям.

— Руководители администраций и сельсоветов ответят за нарушения правил пожарной безопасности на их территории, возбуждено уже 139 административных дел. Штрафы за пал травы, который привел к лесному пожару для них составляют 50 тысяч рублей, юридические лица должны заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей, — прокомментировали в МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/775430" frameborder="0"></iframe> МЧС: итоги природных пожаров в Новосибирской области.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской областиНикита МАНЬКО

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