«Ребята, я же только с самолета! И готова заплатить!»: сибирячке отказались делать тест на коронавирус, объясняем почему

Жительнице Новосибирска отказались делать тест на коронавирус в частной больнице, хотя она готова была заплатить. Женщина, которая вернулась с отдыха в Санкт-Петербурге, переживает - частные лаборатории не принимают, врача на дом вызвать можно только в случае появления симптомов… А вдруг она носитель вируса, тем более провела много времени в аэропортах? В истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Валерия (имя изменено по просьбе героини. - Прим. ред.) прилетела в Новосибирск из Санкт-Петербурга 21 апреля. На рейсе было много транзитных пассажиров. Когда самолет приземлился, всех попросили подождать.

- Через несколько минут мы начали выходить из самолета, у нас проверили температуру с помощью тепловизора. Весь аэропорт был перекрыт. Нас встречали с ОМОНом, полицией и медицинским персоналом, - рассказала КП-Новосибирск Валерия.

Женщина решила уточнить, когда будут брать анализ на коронавирус. Ей объяснили, что в аэропорту этого не делают. Возможно, через 10 дней к ней придут домой, возьмут мазок.

- Я спросила, могу ли сама съездить и сдать анализ платно. Мне сказали: «Да». Тогда чуть позже я составила список платных центров и начала туда звонить, но везде получила отказ! Даже в Академгородок готова была ехать, там есть медцентр, но у них запись только на 3 мая. Это уже очень поздно, - считает женщина. - Еще делают тест в клинике по ведению беременности, но там берут только у тех, кто лежит в стационаре.

В аэропорту сказали, что врачи, возможно, приедут через 10 дней.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последней в списке Валерии оказалась многопрофильная частная больница. Сибирячка прочитала на сайте, что они берут анализы на коронавирус. Можно приехать и сдать. Причем анализы берут только у тех, кто не контактировал с зараженными и не имеет признаков заболевания.

- Я звоню им и снова слышу отказ: «Вы прилетели из Питера, а у нас есть постановление о том, что у таких людей мы анализы не берем». Я просто в шоке, ребята! Я же только с самолета, мне надо провериться! - говорит Валерия.

Скорее всего, решение клиники не принимать сибирячку было связано с постановлением губернатора. Каждый, кто прилетел из Москвы, Санкт-Петербурга или из-за границы, обязан соблюдать 14-дневный карантин и не выходить на улицу.

- Но нигде нет ни слова о запрете брать анализ, если человек прилетел из Санкт-Петербурга, - не согласна Лера.

Валерия не отступала от своей цели и все равно пыталась найти врачей, которые готовы были бы ее протестировать.

- Я звонила по номеру 112. Мне предложили один вариант - вызвать на дом. Но я же понимаю, что врач не придет, если нет симптомов. Значит, я должна или соврать, или просидеть две недели дома в ожидании появления симптомов, - рассуждает сибирячка.

Сейчас Валерия живет в квартире у подруги, пока той нет дома. К себе нельзя - не хочет заразить родных, если она вдруг носитель вируса.

- Пока решаю вопрос, куда смогу пойти дальше сидеть в изоляции либо своих отправить куда-то. Лучше перестраховаться, - добавляет женщина. - Сдала бы анализ - и уже через несколько дней была бы дома, а так даже близких обнять не могу…

ЗВОНОК ВРАЧАМ

«Карантин закончится - приходите»

Корреспондент КП-Новосибирск позвонил в частную больницу под видом пациента, который только что прилетел из Санкт-Петербурга. Его тоже отказались принимать. Диспетчер объяснила почему:

- Вам выдали предписание, что нужно делать, раз вы прилетели из другого города? Сидеть дома 14 дней на карантине. Вот когда закончится карантин и если за этот период не появятся никакие симптомы, но вы переживаете, что можете являться носителем коронавирусной инфекции, приходите к нам. Мы сможем взять у вас анализ. А пока вам нельзя покидать место самоизоляции.

КОНКРЕТНО

Где можно сдать тест на коронавирус в частном порядке?

Ни в одной больнице не возьмут анализ, если ваша температура выше 37 градусов или если вы вернулись из другого города, не отсидев 14-дневный карантин. Если же вы не на карантине и у вас нет опасных симптомов, то вот список, куда можно обратиться.

«Центр новых медицинских технологий» в Академгородке

Адрес: ул. Пирогова, 25/4

Тел. (383) 363-01-83

В центре берут анализы на коронавирус в частном порядке по предварительной записи.

Стоимость:

- для жителей Советского района - 1250 руб.

- для всех остальных - 1500 руб.

- для пенсионеров действует скидка - 600 руб.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Новосибирска

Адрес: Владимировский спуск, 2а

Тел. (383) 229-20-74

В поликлинике можно сдать анализ в частном порядке.

Стоимость: 1750 руб.

«Инновационные технологии медицины»

Адрес: ул. Большевистская, 21

Тел. +7-923-155-50-54

Медицинский центр получил аккредитацию от Роспотребнадзора, но начнет брать анализы только с 15 мая. Когда будет открыта запись, станет известна и цена.

P. S. Когда мы написали эту заметку, нашей героине позвонили из больницы в Пашино, к которой она прикреплена, и пообещали взять анализ на коронавирус бесплатно 30 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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