Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 25 апреля 2020 года составило 209 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 25 апреля 2020 года существенно увеличилось: по данным оперативного штаба Новосибирской области, диагноз подтвердился у 209 человек.

За минувшие сутки в регионе был выявлен 41 заболевший COVID-19. Почти все сибиряки заразились коронавирусом в Новосибирске. В инфекционные отделения «антикоронавирусных» больниц было госпитализировано 383 человека, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Новых случаев заражения COVID-19 среди детей не зарегистрировано. В детской больнице №3 проходят лечение 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе 8 маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом.

Врачи выписали сразу 15 пациентов, которые переболели коронавирусом. Общее количество успешно прошедших терапию составило 39 человек.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 1997 человек. 10694 жителя региона сняты с медицинского карантина. Всего в Новосибирской области было проведено 19338 тестов на коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru