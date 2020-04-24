2020-04-24T20:30:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 25 апреля 2020 года составило 209 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 25 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Сибиряков призывают носить маски на улице и в общественном транспорте.Сибиряков призывают носить маски на улице и в общественном транспорте.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 25 апреля 2020 года существенно увеличилось: по данным оперативного штаба Новосибирской области, диагноз подтвердился у 209 человек.

За минувшие сутки в регионе был выявлен 41 заболевший COVID-19. Почти все сибиряки заразились коронавирусом в Новосибирске. В инфекционные отделения «антикоронавирусных» больниц было госпитализировано 383 человека, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Новых случаев заражения COVID-19 среди детей не зарегистрировано. В детской больнице №3 проходят лечение 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе 8 маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом.

Врачи выписали сразу 15 пациентов, которые переболели коронавирусом. Общее количество успешно прошедших терапию составило 39 человек.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 1997 человек. 10694 жителя региона сняты с медицинского карантина. Всего в Новосибирской области было проведено 19338 тестов на коронавирус.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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