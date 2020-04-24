2020-04-24T19:03:16+03:00
Общество

«Собирает деньги на лечение, а сама за границу ездит»: маму ребенка с ДЦП обвинили в наживе на болезни сына

После ее возвращения из Таиланда местные стали уверять, что на поездку она потратила средства благотворителей, а теперь нарушает режим самоизоляции
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибирячка растит сына с ДЦП. Фото: личный архив.Сибирячка растит сына с ДЦП. Фото: личный архив.
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Жители села Репьево Тогучинского района сами обратились в редакцию КП-Новосибирск: пожаловались, что их землячка вернулась из-за границы и нарушает режим самоизоляции.

- Прилетела в марте, в местном магазине хвасталась отдыхом, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка Анна.

На этом список обвинений в адрес односельчанки не закончился.

- У нее больной ребенок - с ДЦП, она собирает деньги на лечение, а сама потом ездит по заграницам, - так отзываются местные о сибирячке. И корреспонденты КП-Новосибирск нашли эту семью.

Семья сибирячки живет обособленно. Фото: личный архив.

Семья сибирячки живет обособленно. Фото: личный архив.

«НАД ТВОЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ ВСЯ ДЕРЕВНЯ СМЕЕТСЯ»

Найти страничку помощи больному мальчику особого труда не составило. Но в шапке профиля написано: «Сбор денежных средств не ведем и согласия никому не давали». Еще записи о семье есть в благотворительных фондах: действительно, собирали 300 тысяч рублей на реабилитацию ребенку. Четыре года назад. В постах был указан телефон мамы, по нему мы и позвонили.

- Эта травля идет уже не первый год, - вздохнула на том конце провода женщина. - Еще когда я в 38 лет забеременела, мне прямо в глаза говорили: «Над твоей беременностью вся деревня смеется». Я им отвечала: «А над двумя приемными детьми, которых я до беременности вырастила, вы не смеетесь?» Потом, когда я родила и врачи сказали, что у ребенка ДЦП, никто даже не поддержал меня!

Женщина говорит: действительно ездит за границу. Например, в Китай, где ребенок проходил лечение. В этот раз поездка была полутуристическая-полулечебная. В Таиланд.

- Я ездила вместе с сыном и дочкой в Таиланд, чтобы сын прошел специальный курс массажа. Мы уже через несколько дней увидели эффект: раньше сын не мог крутить колесо инвалидной коляски, а сейчас у него это получается! Вернулись в Россию 8 марта! Еще и разговоров никаких не было об эпидемии и самоизоляции, - в подтверждение своих слов Дарья* тут же скинула фото билетов: действительно, семья улетела из Таиланда 8 марта.

- Деньги вам на эту поездку собирали в соцсетях?

- Нет конечно. Мы с мужем работаем! У меня свой бизнес: делаем специальные приспособления для детей, больных ДЦП. Свой собственный тренажер запатентовали! А те люди, которые говорят, что я якобы трачу деньги, собранные на лечение, и рублем не помогли даже тогда, когда мой ребенок мог умереть! Мой мальчик был самым маленьким ребенком в мире, которому сделали ризотомию - экспериментальную операцию на спинном мозге. Ему тогда было всего 3 года! После этого в течение 6 лет каждый год сын переносит по одной сложной операции. Мы поддерживаем дружеские отношения со всеми докторами, которые нам помогали!

Те самые билеты, по которым семья вернулась из Таиланда. Фото: личный архив.

Те самые билеты, по которым семья вернулась из Таиланда. Фото: личный архив.

«НАЗЫВАЮТ НАС БУРЖУЯМИ»

А вот с соседями отношения не дружеские.

- Это людская зависть! Мы живем обособленно, в двухэтажном доме за забором. Сын гуляет во дворе: не может играть со всеми, потому что не ходит. Вот они и называют нас буржуями. Но мы работяги: мой муж - краснодеревщик, у нас все своими руками сделано, вплоть до табуреток.

- Кому вообще надо было это придумывать?

- Знаете, было несколько историй. Во-первых, я была единственной в селе, кто легально провел газ. Во-вторых, я добилась, чтобы в местном сельском клубе не было пьяных дискотек с детьми. Может, потому так и относятся. Но я живу по совести, есть более важные дела!

*Имена героев публикации изменены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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