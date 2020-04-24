2020-04-24T20:28:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 апреля 2020 года: рекорд заболеваемости и штраф в 30 тысяч за прогулку

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Новосибирцев просят без необходимости не выходить из дома.Новосибирцев просят без необходимости не выходить из дома.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 апреля 2020 года тревожные: за сутки врачи выявили 41 заболевшего коронавирусом. Такого резкого всплеска за день ранее в регионе не было. Общее количество заразившихся в регионе увеличилось до 209 человек, среди них — восемь детей.

Только один из них — приезжий, остальные заболели уже в Новосибирске. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. Остальные 25 человек — родные, друзья и знакомые тех, у кого вирус уже был подтвержден ранее. В Новосибирской области по-прежнему всего 24 человека, которые переболели коронавирусом и были выписаны из больниц. Количество жертв коронавируса в Новосибирске также остается прежним — это 4 человека. БАРАБИНСК НА КАРТЕ ЗАРАЖЕННЫХ Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Барабинске, тест подтвердил COVID-19 у приехавшего из Москвы. Мужчину отправили лечиться в Новосибирск, местные власти пообещали начать штрафовать «праздно гуляющих». ПРИВЕЛИ В БОЛЬНИЦУ В НАРУЧНИКАХ Новосибирский юрист опубликовал видео, где полицейские ведут в больницу закованную в наручники девушку. Ролик снял пациент инфекционной больницы №1 еще 22 апреля, видео прокомментировали в минздраве Новосибирской области и в полиции. МЭР ПРОВЕРИЛ ДЕТСАД Раньше детские сады Новосибирска посещало более 86 тысяч детей — теперь эта цифра в десять раз меньше. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как соблюдаются правила гигиены в детсаду №42 и остался доволен. Но все равно попросил всех родителей Новосибирска посидеть дома с детьми, и только в крайнем случае водить их в детский сад. ПАРАД БАЛКОНОВ Новосибирцы будут отмечать 9 мая в онлайн-формате. Начнем с того, что для горожан организуют телемарафон с 9.00 до 22.00. Бессмертный полк тоже будет, но в режиме записи прошлых лет. 8 мая новосибирцам предлагают поучаствовать в акции «Свеча памяти», для этого нужно просто поставить свечу дома, на своем окне, начало акции в 22 часа. 9 мая в 21.50 всех горожан приглашают на балконы для совместного исполнения народного гимна праздника — песни «День победы». ПРОГУЛЯЛИ ОДНУ ЗАРПЛАТУ Девять новосибирцев задержали за нарушение самоизоляции — теперь им грозят штрафы. Прохожих заметили полицейские в Октябрьском районе во время жары в +28 градусов. Материалы дела поступили в районный суд, сибирякам грозят штрафы от одной до 30 тысяч рублей. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ Читатели КП-Новосибирск прислали фото фитнес-зала, который начал вновь принимать посетителей, несмотря на запрет работать во время режима самоизоляции. На кадрах видно, что сибиряки занимаются на тренажерах, тягают гантели и бегают на дорожках — всего в метре друг от друга. Вице-мэр Анна Терешкова назвала это недопустимым нарушением и передала информацию в «Роспотребнадзор».

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Радиацию не несем, насекомых не подбрасываем»: откровения дезинфектора о коронавирусе, крысиных укусах и клопах-вампирах
Журналисты «КП-Самара» узнали у специалиста, почему просто так заливать белизной все углы опасно, а выводить тараканов самостоятельно - бесполезно
Новости 24
«Повсюду — дым и запах гари»: спасатели показали, как тушат лесной пожар
«Женщины худеют на три килограмма»: врач объяснила, в каких условиях работают медики в лабораториях
«У них нет симптомов»: названо число новосибирцев, которые являются носителями коронавируса
«Это как достать иглу Кощея Бессмертного»: директор лаборатории рассказал, как распаковывают анализы на коронавирус
«Собрали детей в коридорах»: новосибирец пожаловался на прививку в школе во время самоизоляции
Почти 800 нарушителей: новосибирское МЧС взялось за поджигателей травы
14 домов без света: в Центральном районе отключили электроэнергию
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 апреля: в каких районах есть заболевшие
Посади дерево онлайн: как поучаствовать в акции «Сад памяти» дистанционно
В Новосибирске коронавирус подтвердился у ребенка-детсадовца
Меньше, чем приказала майор Устинова: в Октябрьский суд отдали девять нарушителей самоизоляции
Сибиряки жалуются на работающий фитнес-клуб во время самоизоляции
Злоумышленники атаковали шлагбаум
Российская вакцина от коронавируса будет готова к концу года
В Новосибирске рядом с торговым центром столкнулись такси и легковушка: есть пострадавший
Первый случай заражения коронавирусом в Барабинске: заболевший вернулся из Москвы
Рекламировал родным умерших гробы: патологоанатом попался на взятке в 1,5 миллиона рублей от похоронного агентства
Мэр Новосибирска призвал родителей посидеть дома с детьми