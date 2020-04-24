Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 апреля 2020 года: рекорд заболеваемости и штраф в 30 тысяч за прогулку

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 апреля 2020 года тревожные: за сутки врачи выявили 41 заболевшего коронавирусом. Такого резкого всплеска за день ранее в регионе не было. Общее количество заразившихся в регионе увеличилось до 209 человек, среди них — восемь детей.

Только один из них — приезжий, остальные заболели уже в Новосибирске. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. Остальные 25 человек — родные, друзья и знакомые тех, у кого вирус уже был подтвержден ранее. В Новосибирской области по-прежнему всего 24 человека, которые переболели коронавирусом и были выписаны из больниц. Количество жертв коронавируса в Новосибирске также остается прежним — это 4 человека. БАРАБИНСК НА КАРТЕ ЗАРАЖЕННЫХ Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Барабинске, тест подтвердил COVID-19 у приехавшего из Москвы. Мужчину отправили лечиться в Новосибирск, местные власти пообещали начать штрафовать «праздно гуляющих». ПРИВЕЛИ В БОЛЬНИЦУ В НАРУЧНИКАХ Новосибирский юрист опубликовал видео, где полицейские ведут в больницу закованную в наручники девушку. Ролик снял пациент инфекционной больницы №1 еще 22 апреля, видео прокомментировали в минздраве Новосибирской области и в полиции. МЭР ПРОВЕРИЛ ДЕТСАД Раньше детские сады Новосибирска посещало более 86 тысяч детей — теперь эта цифра в десять раз меньше. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как соблюдаются правила гигиены в детсаду №42 и остался доволен. Но все равно попросил всех родителей Новосибирска посидеть дома с детьми, и только в крайнем случае водить их в детский сад. ПАРАД БАЛКОНОВ Новосибирцы будут отмечать 9 мая в онлайн-формате. Начнем с того, что для горожан организуют телемарафон с 9.00 до 22.00. Бессмертный полк тоже будет, но в режиме записи прошлых лет. 8 мая новосибирцам предлагают поучаствовать в акции «Свеча памяти», для этого нужно просто поставить свечу дома, на своем окне, начало акции в 22 часа. 9 мая в 21.50 всех горожан приглашают на балконы для совместного исполнения народного гимна праздника — песни «День победы». ПРОГУЛЯЛИ ОДНУ ЗАРПЛАТУ Девять новосибирцев задержали за нарушение самоизоляции — теперь им грозят штрафы. Прохожих заметили полицейские в Октябрьском районе во время жары в +28 градусов. Материалы дела поступили в районный суд, сибирякам грозят штрафы от одной до 30 тысяч рублей. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ Читатели КП-Новосибирск прислали фото фитнес-зала, который начал вновь принимать посетителей, несмотря на запрет работать во время режима самоизоляции. На кадрах видно, что сибиряки занимаются на тренажерах, тягают гантели и бегают на дорожках — всего в метре друг от друга. Вице-мэр Анна Терешкова назвала это недопустимым нарушением и передала информацию в «Роспотребнадзор».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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