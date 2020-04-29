2020-04-27T12:08:24+03:00
Экономика

АО «РЭС» реализует инвестиционную и ремонтную программы для повышения качества электроснабжения

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей НСО в АО «РЭС» выделены приоритетные направления, которые позволяют обеспечить соблюдение надлежащего технического состояния электрических сетей и качества электрической энергии
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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В этих целях в АО «РЭС» ежегодно реализуются мероприятия по выполнению инвестиционной и ремонтной программ.

На текущий момент на обслуживании АО «РЭС» находится: воздушных и кабельных линий 0,4-110 кВ - общей протяженностью более 58 тысяч километров, подстанций и распределительных пунктов 6-110 кВ - более 14,2 тысяч штук суммарной установленной мощностью более 12 тысяч МВА.

Успешное выполнение ремонтной и инвестиционной программ позволяет повысить качество и надежность электроснабжения, снизить потери электрической энергии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

За 2019 год в рамках реализации этих программ акционерным обществом «Региональные электрические сети» введено в эксплуатацию более 340 километров ЛЭП 0,4-10 кВ и 223 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, отремонтировано 1586 километров ЛЭП 0,4-110 кВ и более 1400 подстанций.

Энергетики уже приступили к реализации не менее масштабных планов на 2020 год.

В текущем году АО «РЭС» в рамках инвестиционной программы планирует выполнить значительный объем мероприятий по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ в Новосибирске и районах области. Кроме того, в целях экономического и социального развития территорий Новосибирской области компания намеревается продолжить и завершить реконструкцию ряда ключевых центров питания (электрических подстанций 35/110 кВ).

В рамках ремонтной программы 2020 года помимо выполнения капитальных ремонтов объектов электросетевого хозяйства региона Обществом реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Примером успешной реализации мероприятий по повышению качества и надежности электроснабжения может служить комплекс работ, выполненный персоналом Чистоозерного РЭС филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети» в марте 2020 года в селе Новопокровка Чистоозерного района. Силами специалистов АО «РЭС» была построена новая воздушная линия 10 кВ протяженностью 200 метров, установлена дополнительная подстанция КТПН 10/0,4 кВ и проведены работы, позволившие повысить качество и надежность электроснабжения села.

В зоне обслуживания Чистоозерного РЭС на 2020 год запланированы работы по капитальному ремонту еще 6 воздушных линий электропередачи.

В целом реализация подразделениями АО «РЭС» всех запланированных мероприятий в рамках инвестиционной и ремонтной программ позволит повысить показатели надежности работы электроустановок и добиться снижения уровня аварийности, что положительно скажется на качестве электроснабжения потребителей региона.

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