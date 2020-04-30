2020-05-01T04:40:53+03:00
Общество

Самоиоляция не повод отказаться от тренировок

Сегодня, когда, из-за пандемии коронавируса, спортивные школы, клубы, тренажёрные залы закрыты. Чтобы сохранить физическую форму, многие наставники проводят тренировки дистанционно.
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Центр профессионального спортивного развития «БУДЬ СИЛЬНЫМ» - одна из тех площадок, где проходят тренировки в режиме онлайн.Центр профессионального спортивного развития «БУДЬ СИЛЬНЫМ» - одна из тех площадок, где проходят тренировки в режиме онлайн.
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Арсенал тренеров пополнился современной техникой: ноутбук, смартфон, так называемый, «умный» телевизор, веб-камеры и специальные программы видеотрансляции с обратной связью, помогают организовать и вести групповые занятия.

Современное оборудование идет в ход.

Современное оборудование идет в ход.

Центр профессионального спортивного развития «БУДЬ СИЛЬНЫМ» - одна из тех площадок в Новосибирске, где созданы условия и есть соответствующие разрешения для проведения «занятий в прямом эфире».

Занятия помогают держать себя в форме.

Занятия помогают держать себя в форме.

Тренировку здесь ведёт мастер спорта России международного класса, чемпион России, победитель II Всемирных игр боевых искусств, тренер проекта «Карелин-Фонда» «Спортивная борьба», тренер ЦПСР «БУДЬ СИЛЬНЫМ» Сергей Андрусик, ему помогает тренер ЦПСР «БУДЬ СИЛЬНЫМ», участник проекта «Карелин-Фонда» «Спортивная борьба» Александр Фесюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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