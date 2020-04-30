Самоиоляция не повод отказаться от тренировок
Арсенал тренеров пополнился современной техникой: ноутбук, смартфон, так называемый, «умный» телевизор, веб-камеры и специальные программы видеотрансляции с обратной связью, помогают организовать и вести групповые занятия.
Современное оборудование идет в ход.
Центр профессионального спортивного развития «БУДЬ СИЛЬНЫМ» - одна из тех площадок в Новосибирске, где созданы условия и есть соответствующие разрешения для проведения «занятий в прямом эфире».
Занятия помогают держать себя в форме.
Тренировку здесь ведёт мастер спорта России международного класса, чемпион России, победитель II Всемирных игр боевых искусств, тренер проекта «Карелин-Фонда» «Спортивная борьба», тренер ЦПСР «БУДЬ СИЛЬНЫМ» Сергей Андрусик, ему помогает тренер ЦПСР «БУДЬ СИЛЬНЫМ», участник проекта «Карелин-Фонда» «Спортивная борьба» Александр Фесюк.
ИСТОЧНИК KP.RU