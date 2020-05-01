2020-05-01T03:38:24+03:00
Общество

Демонстрация на 1 мая 2020 в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Как проходит демонстрация на 1 мая 2020 в Новосибирске в необычном формате - смотрите в нашей прямой онлайн-трансляции
Татьяна СОЛОВОВА
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Традиционную демонстрацию в этом году сменит онлайн-формат.Традиционную демонстрацию в этом году сменит онлайн-формат.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В этом году вспышка коронавируса внесла свои коррективы в празднование Первомая: и пусть никаких громких мероприятий не будет, наша прямая онлайн-трансляция демонстрации 1 мая 2020 года в Новосибирске создаст праздничное настроение.

Разумеется, никакой демонстрации в привычном формате не будет: все мероприятия пройдут в режиме онлайн. Мы будем транслировать все самое интересное, что произойдет в городе во время Первомая.

Присоединяйтесь к нашей онлайн и вы: присылайте свои фото и видео, как вы отмечаете праздник дома, на наш редакционный Whats App: 8-923-145-11-03. Все самое интересное мы обязательно опубликуем в нашей трансляции. Отмечайте праздник вместе с «Комсомолкой»!

1 мая 2020 года в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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