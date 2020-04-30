Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 мая 2020 года: заболели 79 врачей, ограничили въезд в город

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 мая 2020 года тревожные: за прошедшие сутки тесты выявили 35 новых заболевших коронавирусом. С начала вспышки COVID-19 был выявлен уже 471 заболевший. За последние сутки еще два ребенка оказались в больнице с коронавирусом. По данным минздрава, с начала эпидемии диагноз COVID-19 подтвердился у 25 детей. Еще больше лежат в детской городской больнице №3 с подозрением на вирус — 84 ребенка.

ЗАРАЗИЛИСЬ 79 МЕДРАБОТНИКОВ

В Новосибирской области растет число медиков, зараженных коронавирусом. Всего на 1 мая 2020 года в регионе 79 таких пациентов. В минздраве подчеркнули, что проводят регулярное тестирование среди врачей и фельдшеров.

ОГРАНИЧИЛИ ВЪЕЗД

Рост числа заболевших в Новосибирской области вынудил власти ограничить въезд в регион. Теперь на границах стоят КПП, автомобилистов информируют об опасности заражения и разворачивают, если у них нет пропусков.

ЗДОРОВЫЙ ГЛАВА

Главу Колыванского района соцсети чуть не отправили болеть коронавирусом. Но Евгений Артюхов опроверг эти слухи, а также сдал тесты на COVID-19 и отправился на домашнюю самоизоляцию. Также тесты на коронавирус сдали его заместители.

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В Новосибирске открывают новую лабораторию, где будут делать тесты на коронавирус — она находится на базе Технопарка в Академгородке.

УТКА НА КАРАНТИНЕ

Утка Борислава уже прославилась в СМИ, даже за рубежом — птицу привезли новосибирские туристы из Таиланда, но таможенники задержали ее в аэропорту. За судьбу утки переживали сотни пользователей соцсетей, но в итоге птица прижилась. Для нее установили ванночку, она даже несет яйца.

КАРАНТИН ПО-СПОРТИВНОМУ

Житель Новосибирска Николай Суслин отжимается 1000 раз в час — это его способ провести карантин. Тренер уже стал звездой среди подписчиков и раскрыл секрет успеха. Суть в том, что отжимается сибиряк каждый раз, как только скука подбирается. В день он может отжаться и до двух тысяч раз. Но цели поставить рекорд у него нет, только стремление держать себя в форме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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