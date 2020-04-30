Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 1 мая 2020 года составило 471 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 1 мая 2020 года продолжает расти: COVID-19 подтвержден у 471 жителя региона. Врачи выявили 35 новых заболевших коронавирусом за сутки.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, в отделениях реанимации находятся 17 человек, девять пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Общее число госпитализированных в больницы с подозрением на COVID-19 составляет 636 человек, включая больных с подтвержденным диагнозом.

В детской больнице №3 находятся 84 ребенка, включая 25 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Количество выздоровевших от коронавируса увеличилось — выписали 105 человек. Количество жертв коронавируса осталось прежним — это 4 человека. Под медицинским наблюдением остаются 1442 жителя Новосибирской области. 11 880 жителя региона сняты с медицинского карантина.

Всего в Новосибирской области был проведен 33078 тестов на коронавирусную инфекцию.

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