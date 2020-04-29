2020-04-29T20:51:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 апреля 2020 года: болезнь без симптомов и миллионы для зоопарка

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Врачи оказывают сибирякам всю необходимую помощь.Врачи оказывают сибирякам всю необходимую помощь.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 апреля 2020 года таковы: за прошедшие сутки тесты выявили 29 новых заболевших коронавирусом. С начала вспышки COVID-19 заразились уже 436 человек, из них 23 ребенка.

Причем треть новосибирцев болеет коронавирусом без каких-либо симптомов, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Четверть попадают с внебольничной пневмонией, а остальные 40 % проявляют симптомы ОРВИ.

СНОВА ЗДОРОВЫЕ

Врачи выписали из «антикоронавирусных» больниц Новосибирска еще 15 человек за сутки. Общее количество выздоровевших в регионе выросло до 78 человек. При этом число жертв коронавируса не изменилось — это 4 человека.

МАСКИ ДЛЯ ВСЕХ

В Новосибирской области ликвидирован дефицит медицинских масок — теперь их запас составляет 2 миллиона штук. В упаковке можно приобрести либо одну, либо пять масок. Кроме этого, в филиале «Магнит Аптека» представлено несколько видов защитных масок, респираторов медицинского назначения, а также гигиенических масок производства новосибирских предприятий. Два вида масок по пять штук в упаковке предлагают киоски «Роспечать» — в данной торговой сети реализуется около 10 тысяч единиц изделий в неделю.

В ГОСТИ ЛУЧШЕ НЕ ЕЗДИТЬ

Новосибирцев просят не ездить в гости на майских праздниках — это поможет сдержать уровень распространения COVID-19. Сейчас в регионе на каждые 100 тысяч человек приходится 15 заболевших, что ниже среднего по России. - Нам нужно воздержаться от поездок в гости. Понятно, что большой соблазн, впереди полторы недели выходных, хочется съездить к землякам на малую Родину, к родным, посидеть за общим столом — но именно в этом основная опасность.Вы можете подвергнуть риску и себя, и родных и любимых вами людей, — попросил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

ХОТЕЛА В СИБИРЬ

Жительница Москвы сбежала из карантина, чтобы увидеть родной город - Новосибирск. Женщина прилетела в Толмачево, где ее уже ждала полиция. На сибирячку был составлен и направлен в суд административный протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Теперь за возвращение домой ей грозит штраф от 15000 до 40000 рублей.

МАЕВКА НА ДИВАНЕ

В Новосибирске отменили все праздничные мероприятия на 1 мая — не будет ни демонстраций, ни даже знаменитой «Монстрации». Маевка НГУ пройдет онлайн, а профсоюзы выведут людей на акции в соцсетях. Власти назвали еще один плюс для горожан — ограничений на продажу алкоголя не будет.

ПОМОГЛИ ЗООПАРКУ

Новосибирский зоопарк получил 27,5 млн рублей из резервного фонда — зверинец закрыт для посещения уже месяц, а животных надо было на что-то кормить и лечить. Чтобы помочь животным, власти выделят 10 млн рублей центру океанографии и морской биологии «Дельфиния».

ЗАПАХ ПОДЪЕЗДА

Новосибирцы требуют от коммунальщиков, чтобы их подъезды мыли с хлоркой. Ситуация возникла в доме №16 по улице Кошурникова, где бдительные жильцы потребовали тщательной уборки. Собственники квартир пожаловались, что уборщица сухим веником только пыль гоняет с девятого по первый этаж. В управляющей компании ответили, что таких жалоб к ним не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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