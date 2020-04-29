«Папа - педофил, мама ушла к трансгендеру»: бабушка просит спасти свою 13-летнюю внучку

В мае в Новосибирской области начнется суд над 37-летним Романом Семеновым*. Мужчину обвиняют в развратных действиях сексуального характера: совратил родную дочь. Показания против папы дала сама девочка - 13-летняя Маша*. Бабушка подростка, мама Романа, уверена, что внучка оговорила отца: «насмотрелась на любвеобильную маму», ведь, по заявлениям пенсионерки, мама девочки ушла из семьи к мужчине-трансгендеру.

- Следователи выставляют эту историю так: смотрите, какой ужас - папа-педофил. Отправили его в СИЗО. А то, что мама ушла к трансгендеру, никого не волнует! Спасите мою внучку, - обратилась в КП-Новосибирск бабушка.

А мы попытались разобраться в этой запутанной истории. Так как она касается ребенка, личной жизни и медицинских диагнозов, мы изменили всем героям имена и сделали их неузнаваемыми.

ПОЕЗДКА В БОЛГАРИЮ СЛОМАЛА СЕМЬЮ

Роман и Анастасия жили в небольшом сибирском городке. Оба любили стихи, рассказы, первый раз увидели друг друга в «Литературной гостиной». Дальше - свидания, поцелуи, и в 2004 году мужчина сделал Насте предложение. Пара сыграла свадьбу, на свет появилась Маша, а через несколько лет ее младшая сестра. С виду - обычная семья.

- Рома работал звукорежиссером, а Настя была корректором. Невестка трудилась на «удаленке», из дома, но при этом весь быт лежал на моем сыне. Он готовил, стирал, убирал, девочек воспитывал, - рассказала КП-Новосибирск мама Романа - Юлия Михайловна*.

Молодые люди жили небогато. Все время дом, работа, быт… За окном - то снег, то дождливая серость… А мечталось о солнце, шуме моря и вдохновении. Супруги в итоге решили рискнуть: продали квартиру и уехали жить в Болгарию. Провели там четыре года, но счастья так и не нашли, собрали чемоданы и вернулись обратно, в Россию. Роман сильно переживал, что пришлось вернуться всей семьей к разбитому корыту. Депрессия была такая, что пошел к психологу.

«ХОТЯТ ИЗ НЕЕ ТРАНСГЕНДЕРА ВЫРАСТИТЬ?»

Дальше рассказ свекрови приобретает полуфантастический характер фильма для взрослых. Пока сын залечивал депрессию, Анастасия с головой ушла в творчество. Начала писать книгу. И тоже нашла психолога.

- Там вообще с этой писаниной странная история… Сын говорит: «Настя пишет какой-то роман». Она так много думала о сюжете, что тоже к психологу зачем-то обратилась. Не к тому, что Рома ходил. Нашла она его почему-то при каком-то ЛГБТ-сообществе. Ну, знаете, там общаются всякие люди нетрадиционной ориентации. А сам этот психолог - трансгендер: в прошлом - женщина, а сейчас - мужчина, - говорит Юлия Михайловна.

Слова бабушки подтверждает анкета того самого специалиста, которая висит в интернете. В ней он открыто пишет: «Я - трансгенедерный мужчина, работаю в рамках гуманистического направления, считаю психологическую норму условной».

- Вот как она спелась с ним, настали трудные времена, - уверена свекровь. - Настя начала поздно приходить домой, у нее появились какие-то новые друзья, тусовки, клубы. Моему сыну это надоело, и он переехал ко мне. А Настя с дочками переехала к нему. Или к ней… К психологу этому. Чему они там внучек научат? Машенька в детстве и так была непростым ребенком. У нее была неврология, срывы, могла говорить о себе в третьем лице. А тут еще переезд непонятно к кому. Хотят и из нее трансгендера этого вырастить? Сын возмущался, говорил, что обратится в органы опеки и заберет детей. Но не успел. За ним пришли следователи.

«ОН НЕ ОДИН РАЗ ЗАЛЕЗ В GOOGLE С ЗАПРОСОМ ПРО ДЕТЕЙ! ОН ИХ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАЛ!»

Мужчину закрыли в СИЗО и предъявили обвинение в развратных действиях сексуального характера по отношению к собственной дочери. О том, как именно школьница разоткровенничалась про отца-педофила, КП-Новосибирск рассказали уже ее мама и новый сожитель - тот самый психолог, назовем его Никитой.

- У нее было депрессивное состояние, высокий уровень тревожности... Я же не могу сам лечить своего ребенка, - объяснил КП-Новосибирск Никита*. - И вот эта ситуация (что папа развращает. - Прим. ред.) была раскрыта. Девочка все выложила на первом же приеме. Об этом сообщили маме Маши. Началось следствие. Сейчас оно закончено, было проведено множество экспертиз. Абсолютно доказано, но еще не судом, что слова девочки и моей будущей жены достоверны. Речи об оговоре невинного человека быть не может. Никакой выгоды в оговоре нет. Он совершал эти деяния несколько раз, когда девочке было 9 и 11 лет.

Но обвинение строится не только на воспоминаниях ребенка. Следователи изъяли из дома всю технику. А там вроде тоже нашли улики.

- Посмотрели смартфон и ноутбук. Там были найдены порнографические материалы с несовершеннолетними. Мы знакомились с материалами дела, и я понял, что никогда не видел столько страниц порноматериалов с детьми. Все это было найдено на его личном компьютере. Он не один раз залез в Google с запросом про детей. Он их коллекционировал, - считает Никита.

«МОЙ ПОЛ ПО ПАСПОРТУ - МУЖЧИНА»

- Свекровь говорит, что вы - трансгендер и внучку тоже можете сделать трансгендером...

- Я знаю, она везде на нас жалобы пишет - и уполномоченной по правам ребенка, и чиновникам. Преследует нашу семью. Поймите, когда дело касается трансгендерности, на это невозможно повлиять. Согласно научным исследованиям она является врожденной. Можно влиять в обратном порядке - говорить, что ты девочка и должна себя вести каким-то определенным образом. И пусть эти вопросы решает детский сексолог и психотерапевт. Сейчас ребенок наблюдается в психоневрологическом диспансере. Что касается меня, информации в Сети можно найти очень много. И если будет раскрыт мой статус, я буду вынужден подать в суд за разглашение врачебной тайны. Мой пол по паспорту - мужчина.

- У меня нет отношений с женщиной. Как только документы будут готовы, выйду замуж за любимого мужчину, с которым сейчас живу, - добавляет Анастасия.

* Имена изменены.

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