«Некоторые даже плачут»: в Новосибирске парикмахер бесплатно стрижет стариков, которые заперты дома из-за коронавируса

В Новосибирске волонтеры стригут пенсионеров и помогают им делать уборку во время самоизоляции. Пожилые люди оказались в западне из-за коронавируса. Они сидят дома и никуда не выходят, даже за продуктами.

— Мы решили, что в нашей помощи нуждаются не только пенсионеры, но и многодетные семьи, мамочки-одиночки, инвалиды. Чтобы понимать, кому нужна помощь, составили список, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Гончарова, председатель ТОС «Колхидский-Забалуева» на Западном жилмассиве.

Пожилые люди пытаются предлагать деньги, но Наталья отказывается. Фото: личный архив.

Когда она обзванивала бабушек и дедушек, то многие просили не только продуктов купить, но и... постричь их. Наталья говорила: «Не вопрос», тут же брала инструменты и отправлялась в гости.

— Я по образованию парикмахер, — объясняет она. — Мы уже подстригли пятерых людей. Бабушка одна смотрела, как я ее мужа стригу и говорит: «Какой же он у меня теперь красивый стал! Опрятный такой». Некоторые даже плачут, говорят: «Спасибо». Ради таких слов стоит стараться. Многие начинают деньги предлагать, чаем поить. Я отказываюсь, ведь не ради наживы все это делаю.

Активисты помогают делать дома уборку бабушкам и дедушкам. Фото: личный архив.

Волонтеры помогают пенсионерам и по хозяйству. Если нужно в магазин сходят или аптеку, уборку в квартире сделают. Наталья рассказывает, что недавно помогали вещать гардину женщине-инвалиду.

— Кошка у нее прыгнула на штору, ну и оторвала. Женщина на коляске, дети с ней не живут. Кто еще поможет таким людям, если не мы? — объясняет Наталья.

Когда волонтеры собираются в гости к пенсионерам, то всегда берут с собой продуктовые наборы. Их состав прост: из крупы — рис и гречка, овощи — капуста, морковка, картошка и свекла. По просьбе пенсионеров отдельно идут в магазин и покупают им все необходимое.

Продуктовые наборы формируются в ТОС. Фото: личный архив.

Наталья всегда предупреждает стариков о визите волонтеров, говорит, чтобы чужим двери не открывали. Переживает, что пенсионеров обманут. Только не все прислушиваются к ее советам и попадаются в сети к мошенникам.

— К одной бабушке пришли, сказали, что волонтеры. Ну она их и впустила. Они всю пенсию у нее вытащили. И это уже не единичный случай в нашем районе, — предупреждает Наталья. — Еще к одной пенсионерке пришли под предлогом счетчики проверить. После ухода молодых людей она в тумбочку заглянула, где пенсия лежала, а денег нет...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru