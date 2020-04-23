2020-04-23T21:13:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 24 апреля 2020 года составило 168 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 24 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Чтобы не заболеть, новосибирцев призывают носить маски.Чтобы не заболеть, новосибирцев призывают носить маски.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 24 апреля 2020 года составляет 168 человек: такие данные озвучил оперативный штаб Новосибирской области.

За минувшие сутки в регионе выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19. В инфекционных отделениях «антикоронавирусных» больниц было госпитализировано 304 человека, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

В детской больнице №3 проходят лечение 49 детей с подозрением на COVID-19, в том числе 8 маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом.

Число выздоровевших в Новосибирской области медленно растет: с начала марта 2020 года от коронавируса в регионе вылечилось 24 человека. Количество жертв коронавируса осталось прежним, это четверо человек.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2113 человек. 10510 жителей региона сняты с медицинского карантина.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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