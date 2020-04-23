Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 24 апреля 2020 года составило 168 человек
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 24 апреля 2020 года составляет 168 человек: такие данные озвучил оперативный штаб Новосибирской области.
За минувшие сутки в регионе выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19. В инфекционных отделениях «антикоронавирусных» больниц было госпитализировано 304 человека, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.
В детской больнице №3 проходят лечение 49 детей с подозрением на COVID-19, в том числе 8 маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом.
Число выздоровевших в Новосибирской области медленно растет: с начала марта 2020 года от коронавируса в регионе вылечилось 24 человека. Количество жертв коронавируса осталось прежним, это четверо человек.
Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2113 человек. 10510 жителей региона сняты с медицинского карантина.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).
Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы
Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU