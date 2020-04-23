Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 апреля 2020 года: зараза проникла в детсад, родителей оштрафуют за детей-нарушителей

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 апреля 2020 года, увы, не радуют. C начала вспышки заболевания врачи подтвердили диагноз COVID-19 у 168 сибиряков, среди них — восемь детей.

Число выздоровевших от COVID-19 постепенно растет, в Новосибирской области уже 24 человека переболели коронавирусом. Количество жертв коронавируса в Новосибирске остается прежним — это 4 человека.

По данным оперативного штаба Новосибирска, в больницы Новосибирска было госпитализировано 259 человек с подозрением на коронавирус, в том числе — пациентов с подтвержденным диагнозом.

В детской больнице №3 находятся 49 детей с подозрением на заболевание COVID-19, у восьми из них врачи диагностировали коронавирус

КОРОНАВИРУС В ДЕТСАДУ

Специалисты «Роспотребнадзора» выяснили, кто из сотрудников детского сада №26 в Калининском районе заразился коронавирусом. Как оказалось, еще 3 апреля работница кухни детского сада сообщила в администрацию о том, что у ее родственника поднялась температура.

Ее отправили на самоизоляцию, а 17 апреля, в детском саду провели внеплановую проверку специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области. У повара был выявлен коронавирус. Сейчас весь персонал, дети и родители находятся на самоизоляции.

ОХОТА ЗА НЕПОСЛУШНЫМИ

Специалисты по работе с детьми вышли на рейды в Новосибирске — будут проверять, как дети соблюдают режим самоизоляции. Проверки будут проводить рабочие группы, в состав которых вошли сотрудники ПДН, органов опеки, подразделений, работающих с молодежью и так далее. Рейды пройдут на детских площадках, во дворах, на остановках, парках и пляжах — всюду, где обычно собирается молодежь. Отвечать будут родители — им придется платить штрафы за пробелы в воспитании.

УБИЙЦА ВИРУСОВ

Новосибирский завод «Сибиар» — наладил выпуск антисептика, безопасного для экологии и смертельного для вирусов. Предприятие производит 180 баллонов в минуту, в ближайшее время 500 тысяч штук поступит в магазины. Каждый баллон не только уничтожает микробы и туберкулезную палочку при распылении, но еще и освежает воздух.

ПЕРЕГРЕЛИСЬ НА СОЛНЦЕ

Трое нарушителей самоизоляции устали — и уснули на газоне прямо в центре Новосибирска. Очевидцы предположили, что спящие праздновали аномально теплую весну, рядом были замечены остатки пиршества.

ЧИХАЙТЕ ДОМА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сибиряков с ОРВИ оставаться дома и заботиться о своем здоровье, несмотря на теплую погоду.

— Понимаю, что сибиряки — люди крепкие. Мы все привыкли переносить легкое недомогание на ногах. Но только не в этот период! При малейших признаках заболевания оставайтесь дома, предупредите своих работодателей, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом!, — сказал Андрей Травников.

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