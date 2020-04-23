Побочный эффект: какие сюрпризы и трагедии принесло раннее «суперлето» Новосибирску

Неожиданные рекордные температуры для апреля в наших краях. В четверг, 23 апреля, столбик термометра поднялся до 29 градусов! В Гидрометцентре даже окрестили это явление суперлетом.

- Очень жарко на азиатской территории - области юга Западной Сибири, Красноярского края. Погода конца мая, температура приближается к 20-градусной отметке. А если говорить об Омске, Новосибирске, то там температура поднимается до 28 градусов. Это уже такое суперлето, - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Говорят, если взять на пробежку собаку, то ты уже не нарушитель.Фото: Алена МАРТЫНОВА

20 ЛЕТ ТАКОГО НЕ БЫЛО

Прогнозы местных синоптиков на пятницу, 24 апреля, - 27 градусов тепла, в субботу станет прохладнее - 16 градусов, в воскресенье тоже приятно - 18 по Цельсию.

Такая несвоевременно теплая погода дает побочный эффект. Например, отопительный сезон в мегаполисе собираются закончить раньше, первые отключения начались еще в четверг!

- Это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Так рано отопительный сезон мы еще не завершали, но это связано прежде всего с аномально теплой погодой в апреле, - рассказал мэр города Анатолий Локоть.

Пожилые люди хоть и в группе риска, тоже почувствовав тепло, вышли на улицы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А энергетики уточнили, что такого не было даже в последние 20 лет. При этом добавляют, что в случае похолодания специалисты в течение двух суток возобновят подачу тепла по заявкам потребителей.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что подачу тепла в дома новосибирцев прекратят не раньше 12 мая: начало следующего месяца, по прогнозам синоптиков, обещает быть прохладным.

Люди ходят группами, масок на лицах не видно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПЬЯНЫЕ СПЯТ ПРЯМО НА ТРАВЕ

Неожиданное лето заставило новосибирцев нарушить самоизоляцию. На улице - толпы гуляющих людей. А еще пьяных. Так, наш корреспондент увидел компанию спящих на траве пьяных мужчин прямо возле метро «Гагаринская».

В мэрии говорят, что дисциплинированность новосибирцев - плохая. Из-за этого пришлось закрыть все парки и скверы.

Такую картину можно было наблюдать сегодня днем на Красном проспекте.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Новосибирск находится на одном из самых последних мест по уровню самоизоляции. Это не самый лучший рекорд, это большие риски, мы рискуем своим здоровьем и близких. У меня есть друзья, которые шлют мне фотографии в Whatsapp, показывают, как они гуляют по набережной, как им это нравится, какое у них настроение хорошее, - признался мэр Анатолий Локоть.

Нарушетелей самоизоляции сейчас штрафуют полицейские. А помогают им народные дружинники.

- В народных дружинах – 231 активист ТОС. Это половина от общего числа дружинников. Три народные дружины полностью состоят из активистов – «Кировка», «Калинка», «Дзержинка», - отчитались в мэрии.

ТРАГЕДИЯ НА КРОПОТКИНА

Еще одно последствие суперлета. Правда, с совсем другой эмоциональной окраской - отрицательной. В Новосибирске из окна восьмого этажа выпала двухлетняя девочка. Оперлась на москитную сетку и улетела вниз. Пришло тепло, родители начали открывать окна, и маленькие дети подвергаются большой опасности. Порой для несчастного случая хватает лишь секунды - мама может отвернуться, и тут... Так и в этот раз. С девочкой в комнате был старший брат, ему 10 лет. Он успел заметить, как сестренка наклонилась на сетку, хотел схватить ее за ножки, но руки просто соскользнули...

Девочка осталась жива, хотя и получила множественные травмы. Врачи боролись за жизнь малышки три часа. Сейчас девочка в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали в региональном минздраве.

- По дороге в больницу врачи неотложки проводили противошоковую терапию. В детской больнице «Скорой помощи» ребенка сразу направили в операционную. Операция длилась три часа. Девочку спасала бригада хирургов, травматологов, челюстно-лицевых хирургов, реаниматологов-анестезиологов, трансфузиологов. У малышки черепно-мозговая травма, множественные разрывы внутренних органов, переломы позвоночника, костей, травматический шок, - прокомментировали в министерстве.

Правоохранительные органы напоминают родителям о том, что сейчас опасное время года. Открытые окна в многоэтажках могут стать причиной семейной трагедии. В квартирах, где есть маленькие дети, настоятельно рекомендуется усилить окна специальными защитными замками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru