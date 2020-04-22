Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 23 апреля 2020 года: более 150 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 23 апреля 2020 года с начала марта составляет 151 человек. Еще три пациента выздоровели от коронавируса, вчера их выписали из больницы.

По данным оперативного штаба, за сутки в регионе выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе ребенок.

В инфекционных отделениях находятся 259 человек, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

В детской больнице №3 сейчас проходят лечение 45 детей с подозрением на COVID-19, в том числе 6 маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом.

Число выздоровевших в Новосибирской области растет, с начала марта 2020 года вылечилось 23 человека. Количество жертв коронавируса осталось прежним, это четверо человек.

Сейчас под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2098 человек. 10416 жителей региона сняты с медицинского карантина.

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