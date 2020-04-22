2020-04-22T18:50:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 23 апреля 2020 года: более 150 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 23 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Среди заболевших коронавирусом в том числе врачи скорой помощи.Среди заболевших коронавирусом в том числе врачи скорой помощи.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 23 апреля 2020 года с начала марта составляет 151 человек. Еще три пациента выздоровели от коронавируса, вчера их выписали из больницы.

По данным оперативного штаба, за сутки в регионе выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе ребенок.

В инфекционных отделениях находятся 259 человек, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

В детской больнице №3 сейчас проходят лечение 45 детей с подозрением на COVID-19, в том числе 6 маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом.

Число выздоровевших в Новосибирской области растет, с начала марта 2020 года вылечилось 23 человека. Количество жертв коронавируса осталось прежним, это четверо человек.

Сейчас под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2098 человек. 10416 жителей региона сняты с медицинского карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ночной пожар на Сухарной: в Новосибирске горит лес рядом с частным сектором
У инфекционной больницы Новосибирска собираются очереди машин скорой помощи
«Люди не справились с собой»: в мэрии объяснили, почему в Новосибирске закрыли парки и скверы
Новосибирская больница выписала новых пациентов, переболевших коронавирусом
Поиски парня, которого искали с декабря, завершены
Операция «Глухарь»: волонтеры спасли таежную птицу, которой не место в городе
Ночь музеев 17 мая 2020 года в Новосибирске: как пройдет, что посмотреть
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 апреля: в каких районах есть заболевшие
«У нее перелом позвоночника, она в реанимации»: операция маленькой девочки, выпавшей из окна, длилась три часа
«Так тяжело я еще никогда не болел»: Стас Михайлов рассказал о том, как переборол коронавирус
Ученые ответили, убьет ли летнее тепло коронавирус
51 потенциального носителя инфекции оштрафовали в Новосибирской области
В Новосибирской области арестовали серийного маньяка
В ситуации тревожного оптимизма
Могло сгореть несколько домов: пожар в частном секторе Новосибирска
Брат схватил за ноги, но не удержал: подробности падания девочки с 8-го этажа