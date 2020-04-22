Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 апреля 2020 года: рост числа заболевших и штрафы в парках

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 апреля 2020 года оставляют желать лучшего. C начала вспышки заболевания врачи подтвердили диагноз COVID-19 у 151 человек, среди них — шестеро детей.

Число выздоровевших от COVID-19 медленно растет, в Новосибирской области уже 23 человека переболели новой инфекцией. Количество жертв коронавируса в Новосибирске остается прежним — умерли 4 человека.

По данным оперативного штаба Новосибирска, в больницы города госпитализированы 259 человек с подозрением на коронавирус, в том числе — пациентов с подтвержденным диагнозом. В детской больнице №3 находятся 45 детей с подозрением на заболевание COVID-19. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

РОСТ ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ

В Новосибирске вновь растет число заразившихся коронавирусом, за прошедшие сутки врачи выявили 16 новых пациентов с диагнозом COVID-19. В том числе болезнь нашли у одного ребенка.

Семь человек из числа заболевших контактировали с теми, у кого ранее нашли коронавирус.

Другие семь человек заразились в Новосибирске, хотя никуда не выезжали и не контактировали с коронавирусными больными. Специалисты «Роспотребнадзора» устанавливают источник заражения и круг контактов данных лиц.

Двое человек с коронавирусом прибыли из Москвы, один из них — дальнобойщик, которому в Новосибирске стало плохо.

ВЕСТОЧКА С МЕДИЦИНСКОГО ФРОНТА

Новосибирский минздрав показал работу врачей городской инфекционной больницы №1 по борьбе с коронавирусом. На видео рассказывается, как пациентов с подозрением на вирус доставляют в мельцеровский бокс со своей системой вентиляции и входом с улицы. Также в ролике показано, какое обмундирование используют врачи для борьбы с болезнью.

КАРТА КОРОНАВИРУСА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Врачи начали находить случаи заражения коронавирусом в сельских районах Новосибирской области и городах-спутниках областного центра. Сейчас таких населенных пунктов на карте региона уже десять. «КП-Новосибирск» составила карту зараженных районов.

КТО ДАЛ ПРИКАЗ ШТРАФОВАТЬ

Новосибирская полиция проводит служебную проверку после сообщения в соцсетях о том, что участковым приказано штрафовать всех поголовно за нарушение самоизоляции. Ранее паблик «Омбудсмен полиции» заявил, что полицейским Новосибирска поставлен «план минимум» — 10 протоколов о нарушении самоизоляции с каждого района. К посту был приложен аудиофайл, где якобы начальник службы участковых уполномоченных УМВД России по Новосибирску отдает такой приказ. Сейчас в МВД проверяют, кому принадлежит голос.

РЕЙС ДО КИРГИЗИИ

Граждане Киргизии уже почти месяц не могут вылететь на родину — Республика Кыргызстан закрыла авиасообщение. Сперва люди просто жили в аэропорту, затем им предоставили жилье и питание в хостеле, одна из женщин заявила, что из-за стресса потеряла ребенка - она была на раннем сроке беременности. Теперь МИД Киргизии готов забрать своих соотечественников. Но сначала Россия заберет своих граждан, а потом тем же рейсом вывезут жителей Киргизии из Новосибирска. Дата рейса пока не известна.

АНТИВИРУСНЫЕ ТАНЦЫ

Сотрудники Новосибирского зоопарка им. Р. Шило решили развеселить людей во время самоизоляции. Биологи и технические работники надели маски и защитные костюмы, а затем станцевали под песню группы «Хлеб» — «Плачу на техно» в рамках всероссийского флешмоба. По замыслу сотрудников зоопарка, утренняя зарядка всегда настроит на позитив, главное — соблюдать дистанцию не меньше полутора метров друг от друга и использовать медицинские маски.

ЛАЙК ЗА ПЕРВОМАЙ

Новосибирские профсоюзы проведут виртуальные первомайские митинги — в виде интерактивных акций на онлайн-картах и в соцсетях. Так решила Федерация независимых профсоюзов России, мероприятия в новом формате запланированы во всех городах страны. По данным профсоюзов, за последние годы в демонстрациях участвовали около 2,5 — 3 миллионов человек. Руководители намерены вывести не меньше людей в онлайн, но как это будет осуществляться — пока неизвестно.

БЕНЗИН НЕ В ПОЧЕТЕ

Самоизоляция обрушила спрос на бензин в два раза, об этом говорят эксперты независимого агентства «Аналитика товарных рынков». Россияне в основном сидят дома, им не нужно куда-то ехать — пока действуют ограничения. Аналитики прогнозируют, что несмотря на то, что сейчас АЗС работают себе в убыток, бензин не подорожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru