Новосибирский депутат случайно выдала православного батюшку, которому поставили диагноз COVID-19

Минздрав Новосибирской области сообщил, что диагноз «коронавирус» подтвердился у местного священнослужителя. Естественно, ни данные прихода, ни имя человека сообщать не стали - все-таки это конфиденциальная информация.

Однако каким-то образом имя священнослужителя все-таки просочилось в массы. В том числе в группу «Коронавирус в Новосибирске» информацию дала депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус - назвала имена и приходы, где служат священнослужители. Сообщила, что их двое. Мы дозвонились до депутата, чтобы узнать, что толкнуло ее на такой поступок. Наверняка народный избранник взвесил все за и против, прежде чем предавать огласке такую информацию.

- На самом деле я просто скопировала информацию из Telegram-канала, я ее не проверяла. К тому же этот пост - в группе «Фейсбука». Я, как публичный человек, не стала размещать его на своей странице, - ответила депутат, добавив, что пока насчет распространения конфиденциальной информации ее никто не тревожил.

Юристы считают это серьезной оплошностью. Несмотря на то, что сообщение уже удалено, информация успела дойти до неопределенного круга лиц.

- В этом случае госпожа Пинус распространила персональные данные и раскрыла медицинскую тайну. Только сам больной может делиться информацией, рассказывать, какой у него диагноз, - говорит юрист Константин Зиновьев. - Существует статья 13.11 Кодекса административных правонарушений по поводу персональных данных - на физическое лицо налагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Плюс еще гражданским законодательством предусмотрена ответственность за распространение медицинской тайны. Но для этого нужно, чтобы те лица, информация о которых была распространена, подали иск в суд и взыскали компенсацию, ее размер определит суд.

То, что информация была доложена общественности лишь по следам других сообщений, юриста тоже не смущает.

- Скопировала или сообщила впервые - не имеет значения. Ответственность предусмотрена и за репост, а это не репост. Депутат распространила информацию от своего имени, - подытожил юрист.

«Комсомолка» дозвонилась и до одного из свещеннослужителей, фамилия которого всплыла в интеренете. Тот был расстроен и от комментариев отказался.

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