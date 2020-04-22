«Половина головы была черная»: соседи спасают молодую маму от мужа-тирана

Алена и Арсений Карапотюк* живут в Октябрьском районе Новосибирска. Воспитывают маленькую дочку. В социальных сетях не семья, а картинка. Вот папа ласково обнимает маму и держит дочку на руках, вот женщина держится за плечо супруга - вроде за ним как за каменной стеной. Но что творится в этой семье на самом деле? Похоже, последние полгода девочка становится свидетелем жутких сцен.

Соседи говорят, что мужчина бьет жену до синяков. Крик и ор слышно через стенку. Люди беспокоятся за женщину и ребенка, неравнодушные уже не раз вытаскивали сибирячку из страшной квартиры, но та отказывается писать заявление на мужа в полицию. Чтобы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, жители злополучной многоэтажки обратились в КП-Новосибирск.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ, КОГДА ПОЯВИЛСЯ РЕБЕНОК

Алена вышла замуж за Арсения несколько лет назад. Родители Арсения поддержали сына и стали снимать молодой семье квартиру на Ключ-Камышенском плато. В 2017 году у пары родилась дочь, молодая мать ушла в декрет, и семейная жизнь начала рушиться.

Пока Алена была в положении, стала замечать, как изменились чувства мужа - в какой-то момент супруги стали просто соседями, спали в разных комнатах, Арсений постоянно злился на жену. После рождения дочери сибиряк стал регулярно поднимать руку на Алену, ссоры случались каждую неделю.

Женщина призналась КП-Новосибирск: о скандалах в семье наслышан уже весь дом. Первое время Алена показывала синяки матери и свекрови, но те велели терпеть ради семьи. Бил сильно: «Половина головы была черная», - описывает травмы Алена. После очередной ссоры в ночь на 18 апреля женщину забрали к себе соседи - боялись, что муж просто убьет ее.

- Мы пришли на крики о помощи и забрали Алену. У нее были синяки под глазами, лицо опухшее. Она рассказала, что несколько дней назад муж ее избил, а в тот день пришел мириться - принес две бутылки вина, супруги спокойно посидели, выпили. Алена практически не разговаривала с мужем из-за обиды. Ему это не понравилось - началась новая ссора и избиения, тогда мы и пришли на шум. Прятали мы ее впервые - просто поняли, что никто не поможет, - рассказали КП-Новосибирск соседи шумного тирана.

А ЧТО ЖЕ ПОЛИЦИЯ?

Другие соседи уже как-то пытались вытащить Алену из квартиры, но в результате им самим досталось от разъяренного мужчины. Так, пенсионерку-соседку грубо вытолкали за дверь. Соседи вызывали и полицию, но сотрудники МВД не горели желанием вмешиваться в семейный конфликт.

- Полицейские приезжали, но ничего не сделали - дали бланк для заявления, а нам сказали что-то вроде: «Зачем мы туда пойдем? А вдруг люди там уединились? Мы что, мешать будем?», - поделилась с КП-Новосибирск наша собеседница Ульяна.

Местные утверждают, что написали заявление о побоях еще 31 марта. Однако в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что с данного адреса заявлений о побоях не поступало. Сама Алена так и не подала ни одного заявления в полицию. Почему? Считает, что это не поможет, еще признается, что идти некуда, а тут хотя бы квартира есть. Да и сам Арсений в очередной раз говорит, что хочет сохранить семью. Алена верит…

КП-Новосибирск просит вмешаться в эту историю полицию, прокуратуру, а также надзорные органы, отвечающие за соблюдение прав детей. Ведь в данной ситуации ни мать, которая соглашается с побоями, ни отец, избивающий супругу, не думают о психологическом здоровье малышки.

*Имена героев публикации изменены по этическим соображениям.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Соседи могут писать в прокуратуру»

Новосибирский юрист Константин Зиновьев отметил, что в любой истории о насилии в семье нужно разбираться в первопричинах. Однако обращения в полицию может быть недостаточно, даже если заявление напишет сама жертва. Если женщина боится мести или наказания, обращение могут подать соседи, родственники или СМИ.

- Полиция не любит вмешиваться в семейные конфликты, однако можно написать в прокуратуру. Заявление могут подать соседи, СМИ - все, кто знают о побоях. Насилие в семье создает нездоровую атмосферу для воспитания ребенка - это должно заинтересовать уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области и уполномоченного по правам человека в регионе. Всегда можно потребовать развода и взыскания алиментов, даже если суд оставит ребенка с отцом. Однако чаще Семейный кодекс РФ выступает на стороне матери, - объяснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Надо перестать наслаждаться ролью жертвы»

Психологи считают, что ситуация не безвыходная - можно обратиться в кризисные центры «Надежда» или организацию «Каритас», где предоставляют убежище пострадавшим от насилия мамам с детьми.

- Очень сложно сделать выводы о том, что на самом деле происходит в семье, только по рассказам жертвы. Скорее всего, в жизни этой женщины всегда присутствовало насилие, поэтому она и терпит. Муж ее бьет, но она ничего не предпринимает, чтобы закончить избиение - идет на мировую, распивает с ним алкоголь, снова вступает в отношения. Потом опять побои, опять примирение - и это может длиться сколько угодно. Со стороны это может казаться диким, но для женщины это обыденная жизнь. Проблема в том, что в такой атмосфере воспитывают ребенка, - прокомментировал КП-Новосибирск семейный психоаналитик Константин Зубахин.

Клинический психолог Ольга Маринина подчеркнула, что состояние жертвы - обычно выученное с самого детства. Лучший выход из этой ситуации: индивидуальная психотерапия в сочетании с группой самопомощи среди женщин - жертв домашнего насилия. Многим индивидуальная психотерапия не по карману, но можно попробовать начать идти по дороге выздоровления в одиночку, читая книги Робин Норвуд «Женщины, которые любят слишком сильно» и «Размышления на каждый день».

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