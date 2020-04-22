Как тебе такое, Эдвард Мунк? Сибиряки пародируют картины художников во время самоизоляции
Больше трех недель сибиряки сидят на самоизоляции. Одни начали изучать английский язык, другие занялись спортом. Во многих жителях мегаполиса проснулась творческая жилка. Сибиряки начали выкладывать в популярной группе «Изоизоляция» свои пародии на шедевры мирового искусства. Корреспондент КП-Новосибирск нашел несколько интересных работ и поговорил с их авторами. Давайте посмотрим!
«СОБРАЛ ИЗ ОДНОЙ КОРОБКИ СКРЕПОК»
Юрий Вульф - главный бухгалтер. Работа связана с постоянным подсчетом денег, бумажной волокитой. Самоизоляция помогла мужчине раскрыть свой творческий потенциал.
- Я иногда что-нибудь выкладываю руками, если нужно обдумать серьезные вещи. Так проще сосредоточиться. Одно из произведений собрал в январе из зерен итальянского кофе. Аромат стоял невероятный, да и задачку сложную занятие помогло обмозговать, - рассказал КП-Новосибирск Юрий.
Работа выполнена из скрепок. Фото: Юрий ВУЛЬФ
Находясь на самоизоляции, сибиряк решил попробовать создать копию шедевра мирового искусства просто так, не забивая голову сложными мыслями.
- Я выбрал картину Эдварда Мунка «Крик». Она ассоциируется с происходящим вокруг. Люди буквально на грани - кажется, вот-вот запаникуют. Кстати, в группе этой работе уделили пристальное внимание. Много комментариев было, - с гордостью в голосе говорит сибиряк.
Работа выполнена из подручных средств - скрепок. На произведение ушла одна коробочка, а именно 100 штук. Юрий хотел собрать более точное изображение, но для этого потребовалось бы 500 скрепок, а канцелярские магазины сейчас не работают. Пришлось собирать на скорую руку.
- Я делал еще одну интерпретацию. Выбрал картину «Девушка с жемчужной сережкой» - в группе ее не опубликовали. Видимо, были другие интересные варианты, - рассуждает Юрий.
«Я ХРАНЮ РУЖЬЕ ДОМА»
Светлана Галкина с искусством на ты. Привыкла дарить людям творчество со сцены. Она актриса театра «Глобус». Рисовать хотела с детства, только не получилось.
- Меня не пустили в художественную школу, потому что я ходила в музыкальную. Года два назад попробовала рисовать и маслом, и акварелью. Поняла, что не мое, - признается Светлана. - Начала раскрашивать картины по номерам.
Наткнувшись на группу в социальных сетях, сибирячка тут же полезла в поисковик, чтобы найти картину, которую можно будет «изобразить». Выбор пал на британского художника Алекса Рассела Флинта. На картине изображена девочка с книгой и с ружьем.
Как думаете, похоже? Фото: Светлана ГАЛКИНА
- Эта картина с юмором. Девушка читает книгу у открытого окна и держит ружьем. Забавно, не правда ли? Ружье - реквизит для одного из спектаклей, и оно хранится у меня дома. Я взяла стул, села у окошка. В роли фотографа выступил сын, - объясняет женщина. - В руках у меня книга Толстого «Анна Каренина».
На этом Светлана не собирается останавливаться - у нее уже есть несколько идей, на какие картины сделать пародию в следующий раз.
«СВАРИЛА ГРЯЗЬ ИЗ КРАХМАЛА И ЧАЯ»
Сибирячка Татьяна Шитлина решила примерить на себя образ «Женщины дождя» с одноименной картины художника Светланы Телец.
- Эта картина окутана мистикой. Про нее пишут, что она сама проявилась на холсте. С ней никто не может ужиться в одной квартире. Меня смущало, вдруг эти суеверия смогут проявиться на мне. Потом махнула рукой, - поделилась Татьяна.
Создать образ было несложно - косметика, чтобы удлинить лицо, и всего два аксессуара: черная шляпа и такого же цвета шарф. Сложность возникла в имитации дождя.
Во время съемки пошел дождь. Фото: Татьяна ШИТЛИНА
- Я взяла пульверизатор, опрыскала зеркало и немного растерла капли - получился эффект дождя. Ну а потом просто нажала на кнопку смартфона, - описывает процесс создания картины женщина.
Во время съемки за окном пошел дождь. Мистика, не правда ли?
Для подготовки следующего шедевра Татьяне понадобилось постоять у плиты. Женщина решила интерпретировать картину Михаэля Сова «Сытая свинья в тарелке».
- Поросенок остался с прошлого года. Для «грязи» быстренько сварила соус из крахмала и крепкого чая, - раскрывает секрет сибирячка.
Над фоном тоже пришлось потрудиться. Сначала Татьяна раскрасила в зеленый цвет лист формата А4. Поняла, что его не хватает, и продлила фон разделочной доской.
Фоном послужила разделочная доска. Фото: Татьяна ШИТЛИНА
Уважаемые читатели, а какая пародия понравилась вам больше всего и чем занимаетесь на самоизоляции вы?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчины в роли женщин: десять лучших работ паблика "Изоизоляция"
"КП" выбрала самые интересные работы антихандрической группы (подробности)
Шедевры из гречки и туалетной бумаги: пятнадцать лучших работ из паблика "Изоизоляция"
В дни пандемии граждане креативят, воссоздавая из подручных средств шедевры великих мастеров (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU