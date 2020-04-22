«Собака взвизгнула и упала на землю»: пса-чемпиона застрелили на глазах у его хозяина

В Новосибирске мужчина рано утром выгуливал свою собаку по кличке Эйрон, как вдруг раздался выстрел, собака упала. Сибиряк не сразу понял, что произошло. Первая мысль — взорвалась петарда под ногами у пса. Он осмотрел животное и обомлел: на груди — дыра от пули, сочилась кровь. Он взял собаку на руки и побежал домой, а потом за лекарствами, но они не понадобились, потому что пес умер. Все произошло в понедельник, 20 апреля, у дома № 14/5 на улице Петухова.

— Муж был просто в шоке, в ступоре поначалу. Мы написали заявление в полицию. Сотрудники уже осмотрели место, где все произошло. Пули не нашли. Как позже узнали, она застряла внутри собаки. В ветклинике Эйрону сделали рентген, у него в груди увидели пульку, похожую на грибочек, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка пса Татьяна.

Собаке сделали рентген. Фото: личный архив.

Супруги предполагают, что стреляли из воздушной винтовки с дальнего расстояния, ведь в момент выстрела никого подозрительного рядом не было. Скорее всего, кто-то с балкона. При этом могли попасть и в прохожих: рядом гуляли подростки.

— Говорят, сейчас такие воздушки продаются, на которые разрешение не нужно. Мы позже посмотрели записи с камер видеонаблюдения — машины в тот момент мимо не проезжали, никого рядом не было. Есть предположение, что стрелок живет в нашем доме. Из окна он, скорее всего, и стрелял, где-то с третьего по шестой этаж. Соседи рассказали, что в разные дни слышали хлопки, будто от петард. Но никто не обращал раньше на это внимание. Но это пока лишь догадки. Вчера Эйрона вскрыли, ждем заключение экспертов, — делится Татьяна.

У питомца сибиряков было много медалей. Фото: личный архив.

Татьяна Журова рассказала, что Эйрон принадлежал к редкой тибетской породе — лхасский апсо. Ему было 10 лет. Он участвовал выставках, получал награды, однажды стал Чемпионом России. Но держали необычного пса не ради медалей, новосибирцы очень любили своего питомца.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск коротко прокомментировали:

— По данному факту поступало заявление. Проводится проверка, причины гибели пса устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

В Новосибирске пса-чемпиона застрелили на глазах у его хозяина.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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