Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 21 апреля 2020 года составило 132 человека

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 21 апреля 2020 года составляет 132 человека. Врачи смогли спасти не всех: 20 апреля стало известно о четвертом умершем - 38-летнем мужчине. Как сообщил оперативный штаб Новосибирской области, течение болезни у пациента осложнялось диабетом и сердечной недостаточностью

В детской больнице №3 сейчас находятся 40 детей, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус. У пятерях из них подтвердился COVID-19. Число выздоровевших не изменилось: 16 человек вылечились от коронавируса и были выписаны из городской инфекционной больницы №1.

Сейчас в Новосибирской области 2019 человек находятся дома под медицинским наблюдением. Еще для 10071 жителя региона двухнедельный карантин закончился, и они могут увидеться со своими близкими.

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