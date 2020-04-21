Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 апреля 2020 года: увеличенное пособие безработным и кот из Вьетнама

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 апреля 2020 года немного радуют: рост заболеваемости немного приостановился, за сутки было выявлено три новых пациента.

Число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 20 человек: во вторник четверых счастливчиков выписали из городской инфекционной больницы.

Количество умерших от коронавируса в Новосибирске осталось прежним: врачи не смогли спасти четырех человек.

ЗАБОЛЕЛ СВЯЩЕННИК

В Новосибирске зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом среди священнослужителей, сообщили в минздраве. Название прихода не стали раскрывать, в епархиальном медиа-центре информацию не стали комментировать.

СТАВЯТ БЛОКПОСТЫ

Республика Алтай ввела дополнительные ограничительные меры для туристов из других областей. Теперь на границе с популярным туристическим регионом стоят блокпосты, туристические базы и отели закрыты.Если у вас нет регистрации в республике Алтай, но по каким-то причинам вам важно попасть в республику, необходимо предварительно сообщить об этом по телефону 8-913-692-90-74.

ВЕРНИТЕ РОГАТЫХ

Мэрия Новосибирска решила увеличить количество троллейбусов на линиях из-за того, что изменился пассажиропотокв связи с эпидеитей. Изначально количество машин на рейсах общественного транспорта сократилось, например Дзержинский филиал горэлектротранспорта снизил количество троллейбусов с 62 до 40. Но после открытия предприятий пассажиропоток увеличился и теперь мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился увеличить количество троллейбусов на линии.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Правительство Новосибирской области изменило порядок получения пособия по безработице в период самоизоляции. Теперь каждый, вставший на биржу труда будет получать максимальное пособие от государства, независимо от прежнего дохода. Для Новосибирской области максимальный размер пособия по безработице составляет 14 556 рублей.

НАШИ КОТОВ НЕ БРОСАЮТ

В Новосибирске приземлился самолет с российскими туристами: на родину из Вьетнама вернулись 149 человек. Это жители не только столицы Сибири, но также Кемеровской, Омской, Томской, Магаданской, Иркутской областей и Алтайского края. И даже кот — его вывезла хозяйка. Девушка долгое время жила во Вьетнаме и не хотела ни за что расставаться с любимцем.

НАРУШИТЕЛЕЙ ШТРАФУЮТ И ОТПРАВЛЯЮТ В ОБСЕРВАТОРЫ

За прошедшие несколько дней в регионе сразу четверо нарушителей карантина принудительно направлены в обсерваторы, еще трое нарушителей режима медицинского наблюдения задержаны на собственных автомобилях. За незаконную деятельность в период самоизоляции также привлекут к ответственности торговца одеждой с Центрального рынка и владельца новосибирской сауны.

ШТРАФ ЗА ПОХОД В АПТЕКУ - 15 ТЫСЯЧ

Сибирячка решила нарушить медицинский карантин ради похода в аптеку — за это она получила штраф в 15 тысяч рублей. Женщина сделала вылазку за предметами личной гигиены, и Ленинский районный суд вынес решение не в ее пользу.

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