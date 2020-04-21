2020-04-21T20:35:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 22 апреля 2020 года составило 135 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 22 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Медики берут анализы, чтобы поставить точный диагноз.Медики берут анализы, чтобы поставить точный диагноз.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Оперативный штаб Новосибирской области сообщил важную информацию: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 22 апреля 2020 года составило 135 человек.

За минувшие сутки врачи выявили 3 новых случая заболевания коронавирусом в Новосибирской области. В инфекционных отделениях для борьбы с COVID-19 оказался 231 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе пациенты с подтвержденным диагнозом.

В Новосибирской области не увеличилось количество детей, больных коронавирусом. В детской больнице №3 проходят лечение 43 ребенка с подозрением на COVID-19.

Число выздоровевших изменилось: по данным на 22 апреля с начала вспышки коронавируса 20 человек вылечились от COVID-19 и были выписаны из городской инфекционной больницы №1.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2257 человек. 10193 жителя региона сняты с медицинского карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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