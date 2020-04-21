Прокатились до ЗАГСа: во время самоизоляции водитель маршрутки женился на пассажирке

Юля и Борис Веселовы частенько смеются по поводу истории своего знакомства: «Это не шутки, мы встретились в маршрутке». Судьба действительно их свела в общественном транспорте: парень был водителем, а Юля - пассажиркой. И фраза про судьбу - это не преувеличение: Борис за рулем той маршрутки не должен был оказаться в принципе. Как же вышло, что он крутил баранку, молодожены рассказали в интервью КП-Новосибирск.

Подойти к Юле Борис сразу не решился. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

«СМОТРЕЛ НА МЕНЯ ВСЮ ПОЕЗДКУ»

- Друг попросил выручить: его фирма обслуживает несколько городских маршрутов, и в тот день один из водителей заболел. Вот товарищ мне и предложил того водителя подменить, - рассказал КП-Новосибирск Борис.

Борис - сам водитель, у него грузовая «Газель», права есть, поэтому другу не отказал. Целый день колесил по городу и, сам того не зная, приехал за собственным счастьем. А точнее - за брюнеткой Юлей, которая после работы возвращалась на этой маршрутке домой.

- Боря всю поездку так на меня смотрел в водительское зеркало… Конечно, я сразу поняла, что понравилась ему, - поделилась с КП-Новосибирск Юля.

Но заговорить с симпатичной пассажиркой парень не решился, а девушка вышла на своей остановке и пошла домой. Борис кусал локти, что упустил красотку, но что поделаешь…

- Сразу решил: увижу во второй раз - буду более смелым, первым делом телефон попрошу, - говорит парень.

Борис случайно нашел Юлю в соцсетях. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

Вот только второго раза не случилось: Борис отработал на маршруте неделю, но темноволосая незнакомка среди пассажиров так и не появилась. Парень уже было отчаялся ее встретить, но снова вмешался случай: Борис увидел страничку Юли в списке друзей у общего знакомого. Сначала глазам не поверил. Щелкнул на фото - точно, та самая пассажирка. И тут уж шанса своего не упустил.

- Привет, помнишь меня? - тут же написал Юле шофер.

А Юля помнила! И на свидание согласилась.

- Боря забрал меня с работы на машине, - вспоминает сибирячка, которой автомобильная тема, кстати, тоже близка - она работала в автосалоне менеджером. - А уже вечером мы пошли гулять. С тех пор и вместе.

Юля и Борис влюбились с первого взгляда. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

КОРОНАВИРУС ПРОТИВ СВАДЬБЫ

Предложение своей второй половинке Борис сделал нестандартно - по видеосвязи в WhatsApp:

- 23 февраля Боря с друзьями был на Телецком озере, участвовал в соревнованиях на снегоходах. Позвонил мне и сказал: «Выходи за меня».

Юля, конечно, согласилась, и спустя три дня, 26 февраля, парочка подала заявление в загс. Регистрация была назначена на 4 апреля, и жених с невестой стали планировать торжество.

- О коронавирусе тогда даже разговоров не было, и мы хотели поехать в свадебное путешествие. Я мечтаю о Бали, и тур мы бронировали именно туда, - рассказывает Юля.

Но в марте планы начали сыпаться: эпидемия охватывала все больше стран, и стало ясно, что ни о какой поездке речи быть не может.

Свадебную фотосессию устроить все-таки удалось. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

- Расстроилась, - не скрывает Юля. - Но хорошо, что мы плату не успели внести, иначе могли бы и деньги потерять…

Свадебная фотосессия тоже пошла не по плану: автосалон, где хотели сделать красивые кадры, закрылся из-за введения режима самоизоляции. Но поход в загс ребята не отменили. Фотосессию организовали на улице и в студии, а шумную вечеринку по случаю свадьбы перенесли до лучших времен.

- Интересно нас регистрировали: в загсе выставили стол в коридоре - в зал не пускали. Сотрудники были в масках, а мы - нет, - описывает Юля. - Конечно, хочется устроить праздник с родными и друзьями. Но рисковать их здоровьем мы не стали. Пока решили перенести торжество на конец мая. Может, к этому времени эпидемия закончится. Да и не в вечеринках счастье! Главное, что мы с Борей вместе!

Юля и Борис вечеринку для близких хотят устроить в мае. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/772692" frameborder="0"></iframe> Коронавирусные свадьбы.Такой свадебной моды, как сейчас, не было никогда: резиновые свадебные перчатки, свадебные маски, защитные костюмы. Они женятся без криков «Горько!», без гостей, но, как и прежде, по любви

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