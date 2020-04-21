«Мы старика хлебом подкармливали, а он маньяк!»: дедушка-тихоня оказался серийным убийцей
В селе Северном, что на окраине Новосибирской области, допрашивают 66-летнего пенсионера Петра Ильича. Дедушка-тихоня, у которого часто собирались местные пьяницы, оказался серийным убийцей. Как пенсионера вычислили оперативники, в материале КП-Новосибирск.
«БАБУШКА, ПАПА ПРОПАЛ!»
Все началось с исчезновения 36-летнего Петра Л. Мужчина пропал еще 16 апреля. Но родные не спешили бежать в полицию.
- Там вся семья не очень благополучная. Петя постоянно гулял, пил. И вот в очередной раз исчез из дома. Сказал, что повез матери картошку. Сел на велик и уехал. И ни ответа, ни привета. Хватились его не сразу. Сын Пети прибежал к бабушке в понедельник: «Папа у тебя? Нет? Он пропал, - говорит. - Четыре дня его дома нет». И только тогда заявили в полицию, - поделилась с КП-Новосибирск Надежда Николаевна, тетка пропавшего.
Мужчину стали искать по собутыльникам. А вскоре нашли велосипед - тот был «припаркован» возле дома 66-летнего пенсионера Петра Ильича.
- В доме этом часто собирались компашки. Дед - тихоня такой с виду, но любитель выпить, всех привечал. Даже сам спонсировал посиделки - его пенсию частенько пропивали, - говорит наша собеседница. - А мама Петра даже какое-то время несколько лет назад в том доме жила. Говорю, неблагополучные они...
Топор, которым, предположительно, пенсионер расправлялся с собутыльниками. Фото: СКР по Новосибирской области.
ПРЯТАЛ ТРУПЫ В ТУАЛЕТЕ, ОГОРОДЕ И ПОГРЕБЕ
Вряд ли опера предчувствовали громкое дело: думали, найдут выпивоху у кого-то из соседей, вернут в семью. Когда увидели велик возле дома Петра Ильича, стали деда опрашивать. И вдруг во время разговора полицейский заметил страшную деталь в огороде - одну из частей тела. Стало понятно, что без криминалистов и следователей не обойтись. Силовики в итоге перерыли даже огород деда. Кстати, оказалось - не зря.
- Часть тела пропавшего нашли в огороде, часть он выбросил в туалет. Также полицейские сняли дощатый пол в погребе - там были найдены два скелета, принадлежат пропавшим мужчинам, которые тоже вели маргинальный образ жизни, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.
Деда сейчас допрашивают и готовятся везти в суд: следователи настаивают на его аресте.
Часть тела пенсионер закопал в огороде. Для этого просил у соседей лопату. Фото: СКР по Новосибирской области.
ТИХОНЯ-РЫБАК ИЛИ УБИЙЦА-РЕЦИДИВИСТ
Для жителей Северного новость о том, что Петр Ильич - серийный убийца - шок. Тем более что по селу тут же поползли слухи. Мол, не только убивал, но и ел. Правда, доказательств - никаких, силовики это отрицают. Но о том, что дед не такой уж тихоня, как все думали, говорит его биография.
- В 1991 году был осужден за убийство родной сестры, отсидел 15 лет, - официально описывают личность задержанного в СКР по Новосибирской области.
Не все местные жители знали про судимость. Многие даже жалели одинокого пенсионера.
- Мы старика хлебом подкармливали, а он, оказывается, маньяк, - шокированы соседи.
- Дед этот мусорщиком был, собирал металлолом, постоянно в селе с тележкой его видела, - добавляет тетка погибшего Надежда Николаевна. - Еще рыбачить любил. С виду - обычный старый человек. Да, пьющий… Но его даже жалко было от этого... Кто же думал, что он людей убивал?!
В СКР по Новосибирской области уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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