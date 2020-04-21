«Нервы не выдержали… Я очень боялась»: женщина с коронавирусом объяснила, почему грозила поджечь себя и детей

«Если вы начнете попытки какие-то воздействовать на меня - я поджигаю дом, поджигаю своих детей, выставляю это все в интернет!» – кричит женщина незваным гостям за дверью. Это Карасук – сибирский город у границы с Казахстаном.

Местные вахтовики ездили на заработки в столицу. Там к одному прицепилась зараза – коронавирус. Не знал работяга, что вернулся к семье больным. Никто не знал. Ему и тест не сразу сделали. Но когда проверили, диагноз и всплыл. Да так, что все село узнало.

Когда глава семейства вернулся из Москвы, его, говорит, не заставляли сидеть дома. Фото: личный архив.

«Я ЗАЖИГАЮ ГАЗ!»

Кто выдал бедолагу – не известно, но местные стали возмущаться, что сосед привез такой «гостинец» и еще расхаживал по селу. Его самого забрали в больницу. А потом приехали за семьей – супругой и двумя детьми. Жена заперлась внутри и пообещала держать оборону.

«Смотрите, я включаю газ, беру спички! Я больше говорить не буду. Вы меня уже достали! Вы понимаете, нет? Я зажигаю газ»! – Разрывает глотку хозяйка и обращается к ребенку: «Снимай, доча, снимай! Всё снимай».

Палата закрыта снаружи. Фото: личный архив.

«Ну, ты серьезно, что ли?» - раздается детский голос.

«Я тебе серьезно говорю, снимай!» - уверенно говорит мать.

Спустя два дня застаем женщину, все-таки, в больнице. В тот вечер продержалась, но потом сдалась и поехала на изоляцию в Карасукскую ЦРБ. В палате теперь – вся семья: мама, папа, 11-летняя дочь, 12-летний сын.

Теперь вся семья – в одной палате в районной больнице. Фото: личный архив.

«СОСЕДИ НАС МАТЕРИЛИ, УНИЖАЛИ»

Сохраним этим людям анонимность: хоть права мать, хоть нет, но факт, что вся семья уже изрядно натерпелась. Назовем женщину Мариной. Она отвела на звонок из редакции и призналась: просто сдали нервы. Говорит, когда супругу поставили диагноз, земляки в момент открыли травлю.

- Глава района на официальном сайте сделал объявление, что в городе появился один больной. Потом выставили фотографию моего мужа и распространили это объявление в соцсетях. Нас начали гнобить. Вплоть до угроз, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Новосибирцы объяснили, почему не соблюдают самоизоляцию. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Глава, конечно, не при чем: дал официальное объявление, что появился первый зараженный, имени его, конечно, не называл. Но кто-то прознал про вахтовика, написал о нем в интернете. Тогда и началось… Село задалось вопросом: «Приехал из Москвы, а почему не сидел на карантине?».

- Соседи нас оскорбляли, материли, унижали. Потом стало еще хуже: детям в соцсетях стали писать всякую гадость, - рассказывает КП-Новосибирск Марина. – И потом, когда за нами приехали - снимали, комментировали…

Эта съемка, где в кадре – скорая помощь и полиция – есть в распоряжении КП-Новосибирск. Автор комментирует, действительно, без любезностей: «У нас тут все оцепили, а они не выходят, ***». По городу до сих пор идут недобрые пересуды про эту семью, особенно – про ее главу. Мол, обязанный сидеть на самоизоляции после столицы, он ходил на рынок торговать шашлыком. Выходит, в город заразу привез.

Такой вид из палаты у сибиряков. Фото: личный архив.

«Я – НЕ ВРАГ СВОИМ ДЕТЯМ»

- Марина, давайте по порядку: чем ваш муж в Москве занимался?

- Он ездил на вахту, на строительство моста, разнорабочим. Должен был провести там несколько месяцев, но из-за короновируса стройку приостановили. И он через месяц уехал на поезде домой.

- Было ему предписание дома сидеть?

- Нет! Ничего такого не было. Потом уже, мне юрист сказала, что на тот момент вышел приказ президента, что все, кто приехал из крупных очагов болезни, должны быть изолированы и обследованы. А его с поезда никто не встречал, его не проверяли, не обследовали. Мы, естественно, куда-то ходили, общались. Мы не знали.

Семью кормят в больнице, а вот в магазин уже не сходить. Фото: личный архив.

- И торговать, значит, ходил шашлыком?

- Он не ходил! Ходила я, я же делала шашлык. Он дома был с детьми – соскучился. И по дому дела делал. Мужика не было целый месяц, а у нас – частный дом. А потом на четвертый день после его прибытия, нам принесли предписание, чтобы мы оставались на самоизоляции, и мы не выходили больше.

- Это видео, на котором ничего не видно, но слышно, как вы кричите кому-то за дверь – его кто снимал?

- Снимала дочь по моей просьбе. Просто нервы уже не выдерживали. В одиннадцать часов вечера мы уже ложились спать, а они вошли во двор, стучали в окна, детей напугали. Я очень боялась, потому что они собирались уже применять силовую атаку, чтобы меня вытащить из дома, разбить окна, выбить дверь, и все в таком духе.

«Я просто испугалась» - жительница Карасука объяснила, почему сдали нервы во время «обороны» дома. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Вы, правда, подожгли бы дом, если б эти люди попытались войти?

- Честно, нет. Я не враг своим детям, просто сдали нервы.

- А дети ведь, наверное, испугались?

- Они не испугались, спокойно это восприняли. Они же все видели. Как к нам целый день приезжали Роспотребнадзор, дезинфекторы, участковый, представители суда, я уже и не помню, кто. В голове все смешалось.

- Дезинфекторы что-то обрабатывали у вас?

- Обрабатывали, когда мы уезжали. Дом обработали в моем присутствии, все обрызгали полностью. Но меня злит то, как были проведены все эти мероприятия, ведь можно было сделать все тихо, без привлечения лишнего внимания.

- Чем занимаетесь в палате? Телевизор у вас есть, например?

- Телевизора нет. Когда нас с детьми забирали, дали час на сборы, и в спешке мы мало что взяли, даже чайник забыли. Дети взяли карандаши, бумагу, мы даже не успели подумать об их учебе, не взяли ни учебники, ни тетради. Так что дети рисуют, иногда музыку слушаем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/774280" frameborder="0"></iframe> Жена коронавирусного больного пообещала сжечь дом и детей, отказавшись госпитализироваться.

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