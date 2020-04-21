«В Канаде штрафуют за попутчиков, а в Финляндии лечатся в сауне»: сибиряки рассказали, как коронавирус изменил их жизнь за границей

В Канаде жесткий карантин: пенсионеры под замком, школы закрыты на целый год, а количество выздоравливающих догоняет число заболевших. В Финляндии люди при встрече поворачиваются спиной друг к другу, но продолжают ходить в общественные сауны. А вот в Швеции власти вообще не стали вводить карантин - зато экономика в стране не пошатнулась. «Комсомолка» публикует очередной обзор из жизни заграничных стран глазами сибиряков, которые там находятся.

КАНАДА: ШТРАФЫ ЗА ПОПУТЧИКОВ

Екатерина Шредер родилась в Новосибирске, но с детства росла в приемной канадской семье, а теперь работает в зарубежной клинике, где лечат коронавирусных больных. Девушка живет в Онтарио - наиболее пораженном эпидемией городе Канады.

- Власти ввели в стране строгий карантин: все должны оставаться дома, можно ходить лишь в ближайший магазин, в аптеку или на работу. Никаких визитов к родственникам или друзьям. Полиция тормозит автомобили и проверяет документы пассажиров: если люди не проживают по одному адресу, им выписывают штраф 500 канадских долларов (более 26 тысяч рублей. - Прим. Ред.). Тех, кто нарушил медицинский карантин, ждут штрафы в разы больше, - рассказала КП-Новосибирск Кэти Шредер.

Американка родом из Новосибирска работает в канадском госпитале для больных COVID-19. Фото: предоставлено Кэти ШРЕДЕР.

В каждом городе Канады открылись коронавирусные клиники, предназначенные для тестирования и лечения только больных COVID-19. Здесь же лечат тех, кто на передовой: врачей, полицейских, курьеров почтовой службы и других государственных работников.

Все пожилые люди и дома престарелых закрыты для посещения: навещать пенсионеров нельзя никому. Школы закрыты на год, базы отдыха и кемпинги - как минимум на три месяца. По оперативным данным ВОЗ, в Канаде зарегистрировано 35 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,5 тысячи человек скончались. При жестком карантине увеличился процент выздоровевших - их уже 11 тысяч человек.

Из-за строгого карантина встречаться с родственниками запрещено. Фото: предоставлено Кэти ШРЕДЕР.

- Здесь нет проблем с доплатами врачам за работу с коронавирусными больными. Правительство Канады пообещало поддержать малый бизнес, которому пришлось закрыться. Власти увеличили размер беспроцентных годовых кредитов до $400 на одного человека и $600 - на пару. Запрещено выселять людей из жилья за долги, - говорит Кэти Шредер.

Девушка уточнила, что работает администратором медицинской клиники, которую перепрофилировали для борьбы с COVID-19. В обязанности Кэти входят регистрация пациентов и заказ необходимых расходных материалов для борьбы с коронавирусом. По словам Шредер, в клинике нет дефицита масок или тестов, все работники используют средства индивидуальной защиты.

ФИНЛЯНДИЯ: САУНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Выпускник НГУ Рустем Касимов работает ученым-химиком в Финляндии уже несколько лет. В середине марта сибиряк успел слетать в Москву к другу на юбилей, вернулся 16 марта - и тут же получил от финского правительства SMS с требованием в ближайшие две недели оставаться дома. Благодаря сотовым операторам власти мгновенно находят недавно прибывших и рассылают SMS сразу же, как только абонент вышел из роуминга. Но в аэропорту Рустема никто не задерживал, нет и наблюдения за его домом.

- Самоизоляция здесь носит рекомендательный характер - никто не запрещает выходить в ближайший продуктовый магазин или прачечную. В целом финны - очень добропорядочный народ, тут распространено доверие к государству и СМИ. Например, если в газете вышло расследование или дали какой-то совет, то большинство в это верят. И когда газеты пишут о социальной дистанции и самоизоляции, плюс правительство об этом просит, то все подчиняются. Есть, конечно, и те, кто плюет на это, но их мало, - поделился с КП-Новосибирск Рустем Касымов.

Финны доверяют СМИ и предпочитают быть дома. Фото: предоставлено Рустемом КАСЫМОВЫМ.

Молодой человек не носит маску, но правила заставляют каждый раз отворачиваться, если он проходит мимо другого человека, или даже повернуться и идти вперед спиной, чтоб не дышать на прохожего. Но некоторые, особенно молодежь, не соблюдают эти рекомендации. В целом соседи настороженно относятся к прилетевшим из-за границы и стараются побыстрее покинуть помещение.

- Смешно, что все общественные сауны закрыты, но практически в каждом доме есть своя домашняя сауна: одна на весь дом, или одна на подъезд, или прямо в квартире можно попариться. У нас сауна одна на весь дом, и жильцы до сих пор туда ходят - раз в пару дней парятся, чтобы повысить иммунитет и спастись от угрозы заражения коронавирусом. Конечно, это не самый лучший способ избежать заболевания, - считает Рустем Касимов.

Даже коронавирус не заставил финские сауны закрыться. Фото: Предоставлено Рустемом КАСЫМОВЫМ.

Месяц назад в стране закрыли границы, а также запретили въезд в Хельсинки и область Усима вокруг столицы. Здесь действует режим ЧС, нельзя собираться больше 10 человек. Из метро и автобусов исчезли контролеры - вместо них поставили турникеты и даже какие-то передвижные умывальники. Власти просят финнов не пользоваться общественным транспортом с 7.00 до 9.00 и с 15.00 до 16.00, чтобы у пожилых была возможность безопасно совершить поездку.

По данным ВОЗ на 17 апреля 2020 года, в Финляндии насчитывается более 3,8 тысячи заболевших и 82 жертвы коронавируса. Как передают местные СМИ, страна успешно борется с инфекцией из-за небольшой площади и плотности населения. Власти даже готовы открыть границы в ближайшее время.

ШВЕЦИЯ: ЖИЗНЬ БЕЗ КАРАНТИНА

Архитектор Светлана уже шесть лет живет в Швеции - с приходом коронавируса жизнь в стране почти не изменилась. Местное правительство не стало вводить карантин, не назначило штрафов и не заставляет людей носить медицинские маски, как это делают в других европейских странах. Согласно оперативным данным ВОЗ, в стране более 14 тысяч случаев заболевания и более 1,4 тысячи смертей, но в жизни горожан мало что поменялось.

- В Швеции на самом деле все более-менее спокойно, несмотря на пандемию коронавируса в Европе. Правительство Швеции официально назвало меры изоляции неэффективными. Поэтому детские сады и школы не закрыты, директора принимают решение в зависимости от ситуации. Рестораны тоже открыты, но их можно посещать при условии, что ты соблюдаешь дистанцию и заказываешь еду, сидя за столиком, - объяснила КП-Новосибирск архитектор Светлана.

Работодатели не отправляют людей по домам, но можно договориться. Фото: предоставлено Светланой ТУТАНОВОЙ.

Шведы сами по себе народ степенный, люди держат дистанцию метр-полтора вне зависимости от пандемии. Парки и общественные места открыты, и в выходные люди выходят гулять, греться на солнце, устраивают пикники.

- В нашей жизни мало что поменялось, основная директива моего руководства - работать из офиса, если нет симптомов и нет беспокойства. Для тех, кто паникует, есть ноутбуки - можно работать и из дома. В целом коллеги шутят, что мы уже, наверное, все переболели. А кто его знает? Может, и да, - пожимает плечами Светлана.

На улицах пустынно. Фото: предоставлено Светланой ТУТАНОВОЙ.

Проектировщики говорят, что из-за карантина в соседней Германии встали стройки, так как приезжие строители вернулись в свои страны, чтобы переждать бурю. В Швеции такого нет, особенно в секторе государственных проектов. Государство активно инвестирует в строительство муниципального жилья, помимо мер поддержки малого бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru