Красное знамя вождя: в Новосибирске отпразднуют 150 лет со дня рождения Владимира Ленина

Наверное, нет ни одного населенного пункта, где не было бы памятника, площади и улицы, название которых посвящено главному вождю народа - Владимиру Ленину. 22 апреля мы отмечаем 150 лет со дня рождения Владимира Ильича. В этот день обком КПРФ призывает коммунистов, сторонников партии и всех новосибирцев, чтущих память российского революционера, вывесить из окон квартир и домов красные флаги.

Страничка истории памяти о вожде: в 1924 году, после смерти Владимира Ленина, в Новосибирске прошли собрания и митинги, на которых жители приняли решение построить на свои средства Дом Ленина. Каждый кирпич здания куплен на средства новосибирцев. Ныне в Доме Ленина располагается областная филармония, но историческое название осталось - сейчас каждый знает остановку «Дом Ленина» в центре нашего города. Владимир Ильич оказал немалое влияние на жителей далекой Сибири, хотя держать связь при невысоком уровне технологий было непросто. Именно при советской власти Новосибирск стал стремительно развиваться и за короткое время перерос в «сибирский Чикаго», как его называли в 20 - 30-х годах прошлого века.

Последователи и сторонники Владимира Ильича Ленина есть в нашем городе и сегодня.

- Большая заслуга Владимира Ильича и в том, что он из марксиста-теоретика вырос в марксиста-практика. Именно под его руководством как большевика было построено социал-демократическое государство. Сегодня мы воспринимаем это как данность. А в то время в сознании коммунистов и всех сторонников марксизма произошел настоящий перелом. Марксизм не предусматривал построения государства с прицелом на коммунистический строй. Но под руководством Ленина этот план был успешно реализован, - отмечает первый секретарь обкома КПРФ - мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Первое в мире государство социальной справедливости смогло выстоять в очень непростой войне. В юбилейный год Победы мы должны помнить, что Россия сумела победить не просто фашистское государство, а всю европейскую капиталистическую систему.

События полуторавековой давности не теряют своей актуальности и сегодня. Экономическая и политическая система, заложенная Владимиром Лениным, жива в наши дни, идеи не угасли, а получили продолжение. Преемница тех взглядов и того движения - Коммунистическая партия Российской Федерации.

150-летний юбилей со дня рождения Ленина - важная дата для всего народа. Его знают во всем мире как выдающегося ученого, революционера, государственного деятеля и строителя нового мира. КПРФ предлагает всем жителям города 22 апреля провести своеобразный флешмоб - вывесить из своих окон красные флаги как символ коммунистического движения и всех трудящихся людей.

Справка «КП»

В 1982 году город Новосибирск был удостоен высшей награды - ордена Ленина за большие заслуги трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве.