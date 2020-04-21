Перемены, как в войну: швейная фабрика из сибирской глубинки вместо школьной формы начала шить маски

Швейная фабрика в райцентре Болотное сменила профиль. Теперь вместо школьных брюк и сарафанов здесь выпускают маски. Фабрике не привыкать менять задачу вслед за событиями в мире. В военное время шили гимнастерки, в 1970-х годах - джинсы. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с руководителем сельской фабрики и узнал, из чего шьют маски, сколько видов и кто чаще всего заказывает средства защиты в селе.

ОТ ГИМНАСТЕРОК ДО ДЖИНСОВ

Швейную фабрику эвакуировали в Новосибирскую область с Украины во время Великой Отечественной. Время было такое, что смена профиля случилась сама собой - здесь стали шить военные гимнастерки. В послевоенное время выпускали школьную форму советских времен, рабочую одежду. Когда пошла мода на стиль диско, бакенбарды, брюки клеш, в Болотном начали шить джинсы.

- В конце 1970-х годов у нас было запущено производство джинсов из импортной ткани, которую привозили из Японии, Греции, Италии. За джинсами очереди выстраивались! - рассказала КП-Новосибирск руководитель швейной фабрики Надежда Мелехова.

До настоящего времени фабрика специализировалась на производстве школьной формы. Но теперь брюки и сарафаны никому не интересны. Школьники на дистанционном обучении, и неизвестно, когда выйдут. Швеи решили идти в ногу со временем и выпускать маски.

- Решение приняли за один день. 30 марта вышло постановление о том, что все уходят домой, а 1 апреля мы экстренно запустили производство масок. Зарплату сотрудникам ведь нужно платить, - рассуждает предпринимательница.

Меньше чем за сутки фабрика закупила ткань и резинку. Рекомендованные размеры и инструкцию по пошиву прислали из минпромторга Новосибирской области.

- У нас два вида масок: обычная белая, на резинках, и черная. Последняя пользуется спросом у молодежи. Все маски - многоразовые. Уход за ними простой: стирать при температуре 30 градусов и обязательно потом утюжить, - говорит Надежда. - В работе задействованы все.

Лекала на маски прислали из минпромторга Новосибирской области. Фото: предоставлено героями публикации.

«У НАС НЕ БЫЛО ЦЕЛИ ЗАРАБОТАТЬ НА МАСКАХ»

Белую маску шьют из бязи, а черную двухстороннюю - из трикотажа. С 1 по 17 апреля уже было выпущено около 35 тысяч единиц дефицитного товара, это около 4 тысяч штук в день.

- Менеджеры обзванивают предприятия и предлагают товар. Один из первых заказов поступил из администрации нашего поселка, потом подключились рабочие коллективы. Сейчас ведь все должны ходить в масках, - говорит Надежда. - Аптеки сначала тоже брали, но потом притормозили это дело.

Сейчас товары с местной фабрики можно найти в магазинах. Стоят они столько же, сколько и обычная медицинская маска в аптеке - 40 рублей за штуку. Продукцию фабрика старается распространять не только в своем районе. Поставки идут в другие города Новосибирской области, а также в соседний регион - Кузбасс.

- У нас не было цели заработать на масках. Главная задача - сохранить коллектив и выплачивать работникам зарплату. Доход, конечно, нестабильный. Никогда не знаем заранее, сколько сегодня или завтра масок закажут. Школьную форму шить выгоднее, - уверена сибирячка.

Одновременно с масками швеи учатся выпускать и защитные костюмы. Надежда считает, что в сложившихся условиях они могут быть полезны, ведь идет обработка транспорта, зданий, помещений.

- Шьем костюмы из мембранной ткани. Только она обладает полезными для комбинезона свойствами - водоотталкивающая, но в то же время пропускает воздух. Из такой ткани шьют, например, горнолыжные куртки, - объясняет выбор материала Надежда.

Первые заказы на комбинезоны поступили от транспортных компаний. После работы такой костюм можно либо в стирку закинуть, либо промыть дезинфицирующим средством.

Пока фабрика работает в режиме военного времени. Все очень нестабильно. Надежда надеется, что скоро пандемия пройдет и швеи смогут вернуться к привычному роду деятельности - пошиву школьной формы.

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