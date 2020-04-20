Резервное электроснабжение должно быть безопасным

При этом работы ведутся как в черте города, так и на территории дачных товариществ, садоводческих хозяйств и сельских поселений. Не секрет, что любая современная стройка требует наличия мощного и бесперебойного источника электроэнергии. Поэтому достаточно широкое распространение получили различные агрегаты, выступающие в качестве резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). К их числу относятся автономные дизельные электростанции, газовые и бензиновые генераторы и т. п.

Подключение и эксплуатация таких источников питания требуют сознательного и ответственного подхода со стороны потребителя, а также строгого соблюдения требований главы 3.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6.

АО «РЭС» предупреждает, что установка РИСЭ должна быть в обязательном порядке согласована с электросетевой организацией, обслуживающей линию электропередачи, к которой осуществляется подключение источника питания.

Владельцам резервных источников электроснабжения следует запомнить основные правила и порядок подключения этих агрегатов:

• не допускается самовольное подключение РИСЭ к внутренним сетям электроснабжения - осуществлять подключение должен электротехнический персонал, прошедший инструктаж по охране труда и имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности;

• подключение РИСЭ должно осуществляться по согласованным с энергоснабжающей организацией схемам, исключающим ошибочную подачу напряжения от РИСЭ во внешние сети электроснабжения;

• подключение РИСЭ к электроприемникам потребителя вручную разрешается только при наличии специальных блокировок между коммутационными аппаратами, исключающими возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации;

• категорически запрещается без согласования с энергетиками изменять существующие (согласованные) схемы связи РИСЭ с электрическими сетями.

Помимо правильного подключения резервных источников электроснабжения, потребителям необходимо помнить и о правилах их безопасной эксплуатации:

• генераторные установки с двигателем внутреннего сгорания следует использовать в хорошо проветриваемом месте, нельзя размещать их в закрытых помещениях, так как отработанные газы содержат окись углерода - крайне токсичное и смертельно опасное для человека соединение;

• перед использованием автономных генераторов необходимо тщательно изучить руководство и инструкции по эксплуатации, подготовленные заводом-изготовителем, чтобы в случае необходимости потребитель мог быстро остановить электроустановку;

• следует проверять надежность заземления генераторной установки (запрещается использовать в качестве заземляющих проводников алюминиевые провода);

• все работы с электрической частью генератора следует производить в диэлектрических перчатках, стоя на диэлектрическом коврике;

• нельзя прикасаться к автономному источнику питания влажными руками;

• необходимо обеспечить защиту установки от влаги и атмосферных воздействий, при этом не накрывая ее во время работы или сразу после остановки;

• любые легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества (бензин, масло ветошь) следует держать на удалении от работающего генератора;

• запрещено заправлять топливный бак на работающем двигателе электроустановки, а также курить или находиться рядом с источником огня во время заправки;

• рядом с генератором должен всегда находиться огнетушитель (порошковый - для электроустановок до 1 кВ, углекислотный - для электроустановок до 10 кВ);

• необходимо ограничить доступ к работающему генератору необученных пользователей, детей и животных;

• автономные источники питания должны проходить регулярные проверки (не реже одного раза в 6 месяцев) в специализированных центрах.

К сожалению, некоторые граждане не соблюдают правила подключения и эксплуатации резервных источников электроснабжения. Например, достаточно часто недобросовестные пользователи генераторных установок принимают решение самостоятельно подключить РИСЭ к сети электроснабжения, что не только является нарушением законодательства, но и может привести к печальным последствиям.

При самовольном подключении напряжение от автономного источника питания может быть подано в электрические сети. При этом при включении установки персонал электросетевого предприятия, выполняющий в это время ремонтные или профилактические работы, окажется под воздействием электрического тока.

Помните, что, нарушая нормативные требования по подключению автономных источников питания к внутренним сетям, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь персонала сетевой компании, создаете угрозу возникновения пожара и нарушаете бесперебойное и качественное электроснабжение других потребителей.

Соблюдение владельцами резервных источников электроснабжения основных правил подключения и эксплуатации таких электроустановок поможет избежать несчастных случаев и наложения соответствующих мер ответственности, а также позволит обеспечить сохранность дорогостоящего оборудования и не допустить аварий.