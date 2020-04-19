2020-04-19T20:45:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 апреля 2020 года: рекорд по заболевшим и ткань, которая защитит от заразы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 апреля 2020 года
Татьяна СОЛОВОВАНикита МАНЬКО
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Врачи и ученые прилагают все усилия, чтобы победить заразу.Врачи и ученые прилагают все усилия, чтобы победить заразу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 апреля 2020 года неутешительные: с эпидемии болезнь подтвердили у 108 человек, среди них — трое детей. Врачам не удалось спасти трех сибиряков. Причем за минувшие сутки врачи зарегистрировали 22 новых заболевших: такого количества зараженных за сутки ранее не было. Причем только один из них прилетел из Москвы, остальные подхватили болезнь в Новосибирске.

ТКАНЬ, КОТОРАЯ САМА БОРЕТСЯ С ЗАРАЗОЙ

В Институте катализа СО РАН рассказали о своей новой разработке, котора яможет помочь медикам в борьбе с коронавирусом. Ученые разработали ткань, которая очищается сама, без стирки, только за счет попадания на нее света или слабого ультрафиолета.

УЧЕНЫЕ ВЫЧИСЛИЛИ, КОГДА ЖДАТЬ ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Ученые из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН представили математическую модель распространения коронавируса в городах России. Судя по ней, ждать спада эпидемии скоро не приходится.

ЗАРПЛАТА ОТ ГОСУДАРСТВА

Правительство РФ расширило список сфер малого и среднего бизнеса, которые получат господдержку в период самоизоляции. Субсидии будут выданы на выплату зарплат в размере МРОТа, это по 12130 рублей на человека. Также данным предприятия предоставят налоговые каникулы.

ГАРАЖ БЕЗ АДРЕСА

В крупных городах России набирает обороты нелегальный автобизнес, пока официальные автодилеры и СТО вынуждены закрыться после введения режима самоизоляции. Автомобильные эксперты и общественники заявляют, что ситуация сыграла на руку нелегальным «гаражным» автосервисам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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